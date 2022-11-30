ГИБДД предъявит новое требование к водителям с 1 декабря

Российских автомобилистов проинформировали о новых требованиях к автомобилю от сотрудников ГИБДД. С 1 декабря этого года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие зимних шин на автомобилях.
По правилам ПДД на всех колесах автомобиля должна быть установлена зимняя резина. Если на автомобиле ее не будет, то владелец транспортного получит штраф в 500 рублей и предписание заменить шины.
Если водитель проигнорирует предписание и его остановят в очередной раз, то ему может грозить повторный штраф. Кроме того, с декабря оштрафовать смогут тех, кто ставит на автомобиль более крупную резину, которая не предусмотрена по инструкции для автомобиля, сообщает сайт Primpress.