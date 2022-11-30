ГИБДД предъявит новое требование к водителям с 1 декабря

Российских автомобилистов проинформировали о новых требованиях к автомобилю от сотрудников ГИБДД. С 1 декабря этого года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие зимних шин на автомобилях.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По правилам ПДД на всех колесах автомобиля должна быть установлена зимняя резина. Если на автомобиле ее не будет, то владелец транспортного получит штраф в 500 рублей и предписание заменить шины.