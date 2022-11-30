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35 минут назад

Новости автомира: ГИБДД предъявит новое требование к российским водителям с 1 декабря 2022 года

ПроКроссовер.ру

Российских автомобилистов проинформировали о новых требованиях к автомобилю от сотрудников ГИБДД. С 1 декабря этого года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие зимних шин на автомобилях.

ГИБДД предъявит новое требование к водителям с 1 декабря
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

По правилам ПДД на всех колесах автомобиля должна быть установлена зимняя резина. Если на автомобиле ее не будет, то владелец транспортного получит штраф в 500 рублей и предписание заменить шины.

Если водитель проигнорирует предписание и его остановят в очередной раз, то ему может грозить повторный штраф. Кроме того, с декабря оштрафовать смогут тех, кто ставит на автомобиль более крупную резину, которая не предусмотрена по инструкции для автомобиля, сообщает сайт Primpress.

Автоновости,ГИБДД,
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