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32 минуты назад

Новости автомира: кроссовер из мусора и травы. Испанский стартап представил электромобиль с запасом хода до 600 км

Carakoom

Молодой испанский стартап Liux выводит на рынок свою первую модель – электрический кроссовер Animal. Первенец компании на 90% состоит из материалов растительного происхождения и переработанных материалов.

Кроссовер из мусора и травы получил ценник 39 000 евро
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Кузовные панели и шасси электромобиля сделаны из биополимера на базе органических волокон. Также использованы материалы из пробки и армированного льна. Часть элементов напечатана на 3D-принтере.

Дизайн: Внешне Animal больше напоминает спортивный хэтчбек с широко разнесенными по углам колесами, маленькой кабиной и заниженным дорожным просветом.

У электромобиля тонкая светодиодная оптика, агрессивные бамперы, массивный спойлер на крыше и суицидальные задние двери, отрывающиеся против движения.

По словам разработчиков, именно двери и сдвижные средние стойки кузова станут изюминкой Animal. Как они будут работать, не утоняется.

Carakoom
Carakoom

Салон: На фото салона видны передние кресла с высокими подголовниками, двухспицевой руль и цифровая приборная панель.

Отдельного внимания заслуживает огромный экран мультимедийной системы с программным обеспечением на базе Android и поддержкой обновлений «по воздуху».

Силовая установка: На старте продаж «зеленый» кроссовер предложат в версии Habitat Edition со 190-сильным мотором и аккумуляторным блоком, обеспечивающим пробег 300 км без подзарядки.

Емкость батареи не уточняется, но она будет съемной. Известно, что 800-вольтовая зарядная архитектура поддерживает зарядку мощностью 350 кВт.

Максимальная скорость Habitat Edition – 180 км/ч.

Позже обещана топовая модификация с электродвигателем мощностью 237 л.с. и запасом хода до 600 км. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 5 секунд. Максимальная скорость – 200 км/ч. Обе версии заднеприводные.

Carakoom

Даты: Прием предварительных заказов на Liux Animal уже стартовал. Минимальный ценник электромобиля из травы и мусора – 39 000 евро (~2,5 млн рублей). Сроки начала производства не сообщаются.

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