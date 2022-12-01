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42 минуты назад

Новости автомира: В России продают седаны и кроссовер Alfa Romeo. Известны цены

Motor.ruиещё 1

Нижегородский дилерский центр выставил на сайте «Авто.ру» объявление о продаже двух моделей итальянской компании Alfa Romeo. Продавец предлагает привезти под заказ седан Giulia и кроссовер Stelvio, которые никогда не были представлены в России. Приобрести единственный доступный вседорожник можно за 6,85 миллиона рублей. Стоимость седана в зависимости от комплектации составляет от 4,65 до 8,5 миллионов рублей. Все машины ещё дорестайлинговые.

В России продают седаны и кроссовер Alfa Romeo. Известны цены
Фото: Alfa Romeo StelvioAlfa Romeo Stelvio

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio оснащен дизелем 2.1, отдача которого составляет 210 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. До «сотни» подобная версия модели разгоняется за 6,6 секунды. Расстаться с итальянским вседорожником дилер готов за 6,85 миллиона рублей.

Что касается Giulia, то самый доступный седан предлагается с двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 200 лошадиных сил и задним приводом. В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия. Стоимость подобной версии – 4,65 миллиона рублей.

Кроме того, продавец обещает привезти под заказ топовый Alfa Romeo Giulia в исполнении Quadrifoglio. Такой седан оборудовано 2,9-литровым турбированным V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил. Пару агрегату составляет восьмидиапазонный «автомат». За максимальную версию седана дилер планирует выручить 8,5 миллионов рублей.

В конце ноября в Россию привезли новый хэтчбек Suzuki, который никогда не продавали на нашем рынке. За Baleno 2022 года продавец запросил 2,1 миллиона рублей.

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