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1 час назад

Ровости автомира: дилеры начали поставлять в РФ новые минивэны Suzuki Ertiga по цене от 1,8 млн рублей

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию семиместные минивэны Suzuki Ertiga 2022 года, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Новые минивэны Suzuki продают в РФ по цене от 1,8 млн рублей
Фото: SuzukiSuzuki

В частности, новые Suzuki Ertiga предлагают дилеры из Омска, Самары, Калининграда, Уфы, Тольятти, Казани и других городов. Одни машины уже поступили в Россию, другие предлагается ввезти из ОАЭ в срок до 45 дней.

Минивэны поставляются с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Стоимость Ertiga — от 1,8 млн до 2,4 млн руб.

В список оснащения входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка для задних пассажиров, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и другие опции.

По состоянию на начало 2022 года компания Suzuki официально поставляла в Россию три модели — компактный внедорожник Jimny и кроссоверы Vitara и SX4.

Автоновости,Suzuki Ertiga,Suzuki,
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