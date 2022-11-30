Новые минивэны Suzuki продают в РФ по цене от 1,8 млн рублей

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию семиместные минивэны Suzuki Ertiga 2022 года, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Suzuki Suzuki

В частности, новые Suzuki Ertiga предлагают дилеры из Омска, Самары, Калининграда, Уфы, Тольятти, Казани и других городов. Одни машины уже поступили в Россию, другие предлагается ввезти из ОАЭ в срок до 45 дней.

Минивэны поставляются с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Стоимость Ertiga — от 1,8 млн до 2,4 млн руб.

В список оснащения входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка для задних пассажиров, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и другие опции.