Обновленный Hyundai i20 выехал на тесты

В Индии впервые сфотографировали прототип обновленного Hyundai i20: модель в своем нынешнем виде продается с 2020 года и теперь готовится к плановому рестайлингу. Шпионские снимки закамуфлированного автомобиля публикует Autocar India, который сулит i20 косметические изменения в экстерьере, в частности, радиаторную решетку в новом дизайне и модернизированную оптику. Фотографий интерьера пока нет, но, можно ожидать, что модели расширят список оснащения.
В спецификации для индийского рынка Hyundai i20 лишится дизельного двигателя объемом 1,5 литра, что связано с ужесточением экологических стандартов в стране. Таким образом, с обновлением в гамме останутся только бензиновые агрегаты – наддувный объемом 1,0 литра мощностью 120 лошадиных сил и атмосферный 1,2-литровый, который выдает 83 силы.
Так как это первое появление рестайлингового Hyundai i20 на дорогах, проект по обновлению модели, скорее всего, находится на начальном этапе. Можно предположить, что новинка дебютирует ближе к середине 2023 года, а до Индии доберется в конце следующего года или даже в начале 2024-го.
В России i20 не представлен, а вот его собрат с индексом i30 недавно вернулся в Россию благодаря параллельному импорту. Хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 2022 года выпуска появились у дилеров с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом». Цены варьируются от 1 900 000 рублей до 2 188 000 рублей.