Обновленный Hyundai i20 выехал на тесты

В Индии впервые сфотографировали прототип обновленного Hyundai i20: модель в своем нынешнем виде продается с 2020 года и теперь готовится к плановому рестайлингу. Шпионские снимки закамуфлированного автомобиля публикует Autocar India, который сулит i20 косметические изменения в экстерьере, в частности, радиаторную решетку в новом дизайне и модернизированную оптику. Фотографий интерьера пока нет, но, можно ожидать, что модели расширят список оснащения.

Фото: Autocar India Autocar India

В спецификации для индийского рынка Hyundai i20 лишится дизельного двигателя объемом 1,5 литра, что связано с ужесточением экологических стандартов в стране. Таким образом, с обновлением в гамме останутся только бензиновые агрегаты – наддувный объемом 1,0 литра мощностью 120 лошадиных сил и атмосферный 1,2-литровый, который выдает 83 силы.

Autocar India

Autocar India

Autocar India

Так как это первое появление рестайлингового Hyundai i20 на дорогах, проект по обновлению модели, скорее всего, находится на начальном этапе. Можно предположить, что новинка дебютирует ближе к середине 2023 года, а до Индии доберется в конце следующего года или даже в начале 2024-го.