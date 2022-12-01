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58 минут назад

Новости автомира: обновленный Hyundai i20 выехал на тесты. Первые шпионские фотографии

Motor.ruиещё 1

В Индии впервые сфотографировали прототип обновленного Hyundai i20: модель в своем нынешнем виде продается с 2020 года и теперь готовится к плановому рестайлингу. Шпионские снимки закамуфлированного автомобиля публикует Autocar India, который сулит i20 косметические изменения в экстерьере, в частности, радиаторную решетку в новом дизайне и модернизированную оптику. Фотографий интерьера пока нет, но, можно ожидать, что модели расширят список оснащения.

Обновленный Hyundai i20 выехал на тесты
Фото: Autocar IndiaAutocar India

В спецификации для индийского рынка Hyundai i20 лишится дизельного двигателя объемом 1,5 литра, что связано с ужесточением экологических стандартов в стране. Таким образом, с обновлением в гамме останутся только бензиновые агрегаты – наддувный объемом 1,0 литра мощностью 120 лошадиных сил и атмосферный 1,2-литровый, который выдает 83 силы.

Autocar India
Autocar India
Autocar India

Так как это первое появление рестайлингового Hyundai i20 на дорогах, проект по обновлению модели, скорее всего, находится на начальном этапе. Можно предположить, что новинка дебютирует ближе к середине 2023 года, а до Индии доберется в конце следующего года или даже в начале 2024-го.

В России i20 не представлен, а вот его собрат с индексом i30 недавно вернулся в Россию благодаря параллельному импорту. Хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 2022 года выпуска появились у дилеров с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом». Цены варьируются от 1 900 000 рублей до 2 188 000 рублей.

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