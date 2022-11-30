Lamborghini Huracan Sterrato – кроссовер для тех, кто не любит кроссоверы

Пока в Ferrari отказывают клиентам в покупке кроссовера Purosangue, Lamborghini выжимает все соки из сегмента SUV, привлекая к этому во всех смыслах благородному занятию не только Lamborghini Urus, но и традиционные спорткары. Так, компания разработала новую версию среднемоторного двухместного спорткара Huracan для любителей погонять по пересечённой местности. Lamborghini Huracan Sterrato начнут выпускать в феврале 2023 года, а тираж будет ограничен 1499 экземплярами.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

Инженеры Lamborghini увеличили клиренс Huracan на 44 мм и теперь он составляет 170 – 180 мм. Конкретную величину дорожного просвета компания не уточняет, но она в любом случае больше, чем у среднестатистического седана, и, тем более, спорткара. Кроме того, клиренс фиксированный – возможности регулировать высоту подвески тут нет. Днище Huracan Sterrato защищено алюминиевыми пластинами, разработчики усилили пороги и поставили авто на 19-дюймовую резину ранфлет Bridgestone Dueler AT002, созданную для улучшенного сцепления на гравии и грунтовке.

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Передние и задние колесные арки Lamborghini Huracan Sterrato защищены чёрными пластиковыми накладками, закреплёнными на весьма брутальных болтах. Кроме практической задачи они также выполняют стилистическую функцию, делая облик спорткара более угрюмым и внедорожным. На переднем бампере разместились фонари дополнительного освещения в чёрных торчащих корпусах, а позади крыши с практичными рейлингами возвышается шноркель для подачи чистого воздуха к двигателю на особенно запылённых трассах. Система переключения режимов движения пополнилась режимом Ралли для большего контроля на скользких трассах.

Huracan Sterrato приводится в движение 5.2-литровым V10 мощностью 602 л.с. и с крутящим моментом 565 Нм. Снаряженная масса составляет 1470 кг. Разгон 0-100 км/ч занимает у кросс-спорткара 3.4 секунды, а максимальная скорость ограничена 260 км/ч. Напомним, что стандартные Huracan способны разогнаться до 322 км/ч. Владельцы Apple Watch смогут подключить свои умные часы к бортовому компьютеру Sterrato, чтобы обмениваться с машиной различной телеметрией. Также в кросс-спорткаре «прописана» Amazon Alexa для управления голосом салонной подсветкой и мультимедиа-комплексом. Есть у Huracan Sterrato и приложение для смартфона.