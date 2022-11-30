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1 час назад

Новости автомира: топ «свежих японцев», доступных в России за миллион рублей

FBM.ru

Названа пятерка  японских автомобилей, которые сейчас можно купить по предзаказу из Японии. В силу того, что автосалоны сейчас полупустые, многие стали задумываться о доставке машин из-за рубежа путем параллельного импорта. Сопутствует такой мысли и выгодный курс рубля по отношению к доллару. Портал PROКроссовер определил ТОП-5 японцев, на которых можно, благодаря такой альтернативе, остановить свой выбор.

Определен топ «японцев», доступных в РФ за миллион рублей
Фото: SubaruSubaru

Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли праворульки, возрастом не более 2 лет, а также прайсом около или чуть более миллиона рублей.

Открывается рейтинг двумя автомобилями от Toyota — компактным хэтчем Vitz 2020 г. в., оснащенным 1,3-литровым бензиновым двигателем на 95 л.с., вариатором и системой 4WD; и знакомым россиянам паркетником C-HR 2021 г. в., с 2,0-литровым мотором на 148 л.с. Прайсы вполне вменяемые – 1 миллион и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Далее идет пара моделей Honda — минивэн Stepwgn 2020 г. в., оснащенный 2,0-литровой установкой на 145 л.с. с вариатором и передним приводом (ценник — 1,07 миллиона), и минивэн Freed 2022 г.в., оснащенный гибридной 1,5-литровой установкой на 110 л.с., ценой всего лишь 990 тысяч рублей.

Замыкает топ универсал Subaru Levorg 2021 г. в., обладающий 2,0-литровым оппозитником на 300 л.с., и системой 4WD. Стоимость — 975 тысяч рублей.

Автоновости,Subaru Levorg,Subaru,Toyota,Honda,
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