Авто Lada получат пружины подвески от поставщика для Aurus

Автомобили Lada будут оснащаться пружинами от производителя, который поставляет комплектующие для машин представительского класса Aurus — научно-производственного центра «Пружина». Об этом сообщили в холдинге «Объединенная вагонная компания», в состав которого входит ижевское предприятие, передает РИА Новости.
«Пружина» начала серийные поставки пружин подвески для автомобилей Lada Granta и планирует выпускать комплектующие для Vesta. Отмечается, что компания стала первым и единственным отечественным поставщиком таких деталей на конвейер «АвтоВАЗа» и для «Лада Спорт».
«Ижевские пружины со сложной геометрической формой, изготовленные по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки, позволяют в полной мере заместить продукцию иностранных аналогов», — говорится в сообщении.
По словам главного конструктора НПЦ «Пружина» Александра Петухова, исторически сложилось, что в России не было организовано серийное производство таких пружин, и отечественные автопроизводители приобретали их за рубежом. Ижевскими пружинами помимо машин Aurus (ФГУП «НАМИ») оснащались легковые и коммерческие автомобили производства «ПСМА Рус». Предприятие также поставляет детали на «вторичку» — для Priora/Kalina и тюнинга подвески для семейства Lada Niva и УАЗ.