Авто Lada получат пружины подвески от поставщика для Aurus

Автомобили Lada будут оснащаться пружинами от производителя, который поставляет комплектующие для машин представительского класса Aurus — научно-производственного центра «Пружина». Об этом сообщили в холдинге «Объединенная вагонная компания», в состав которого входит ижевское предприятие, передает РИА Новости.

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«Пружина» начала серийные поставки пружин подвески для автомобилей Lada Granta и планирует выпускать комплектующие для Vesta. Отмечается, что компания стала первым и единственным отечественным поставщиком таких деталей на конвейер «АвтоВАЗа» и для «Лада Спорт».

«Ижевские пружины со сложной геометрической формой, изготовленные по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки, позволяют в полной мере заместить продукцию иностранных аналогов», — говорится в сообщении.