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1 час назад

Новости автомира: Geely запатентовала в России электрический кроссовер под маркой Livan

Российская Газета

Марка Livan переродилась из обанкротившегося бренда Lifan, выкупленного холдингом Geely. Новинки "Ливана" дебютировали этим летом, а теперь Geely запатентовала дизайн одной из них - практически готовой к серийному производству - в России.

Geely запатентовала в России электрокроссовер под маркой Livan
Фото: РоспатентРоспатент

Это кроссовер Livan 9, в профиле которого безошибочно угадывается Geely Haoyue, выступивший в качестве донора. Известно, что автомобиль оснащён электроприводом, но подробности о нём до сих пор не раскрыты, хотя ожидалось, что "девятка" выйдет на домашний рынок до конца года.

Время есть, но настораживает тот факт, что на официальном сайте Geely Group Livan до сих пор отсутствует в списке брендов, входящих в холдинг.

Автомобили Livan могут появиться в России. Об этом ещё весной этого года заявили в "Лифан Моторс Рус". Это не обязательно будут электрокары - для экспорта компания разрабатывает модели с ДВС.

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