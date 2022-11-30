Citroën вывела на тесты кроссовер C3 Aircross

Компания Citroën начала тестировать на дорогах общего пользования кроссовер Citroën C3 Aircross нового поколения. Фотошпионы уже успели его снять и разместить фотографии в Сети. Первое поколение Citroën C3 Aircross появилось в 2010 году. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение (с 2017 года). В 2024 году начнутся продажи C3 Aircross третьего поколения.
Новый C3 Aircross будет сильно отличаться от модели второго поколения. Если C3 Aircross второго поколения – это мини-кроссовер, то в третьем поколение он станет компактным кроссовером с глобальными амбициями. То есть эта модель увеличится в размерах (4,40 м вместо 4,16 м) и будет продаваться не только в Европе, но и на других континентах.
Почему мы думаем, что этот кроссовер станет глобальной моделью? Потому что его новое поколение тестируют в Индии. Именно там его и заметили фотошпионы. Кстати, над новым C3 Aircross больше всего работали как раз в Индии. Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – еще не известно. Но мы знаем, что в Европе точно будет полностью электрическая версия с литий-ионным аккумулятором на 50 кВтч.