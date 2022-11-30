Citroën вывела на тесты кроссовер C3 Aircross

Компания Citroën начала тестировать на дорогах общего пользования кроссовер Citroën C3 Aircross нового поколения. Фотошпионы уже успели его снять и разместить фотографии в Сети. Первое поколение Citroën C3 Aircross появилось в 2010 году. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение (с 2017 года). В 2024 году начнутся продажи C3 Aircross третьего поколения.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Новый C3 Aircross будет сильно отличаться от модели второго поколения. Если C3 Aircross второго поколения – это мини-кроссовер, то в третьем поколение он станет компактным кроссовером с глобальными амбициями. То есть эта модель увеличится в размерах (4,40 м вместо 4,16 м) и будет продаваться не только в Европе, но и на других континентах.