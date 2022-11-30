Автомобиль Tesla сломался после попытки зарядить аккумуляторы

Владелец автомобиля Tesla оставил машину на электрозаправке, подсунув под боковое стекло записку, в которой объяснил, что его автомобиль сломался из-за зарядной станции. Об инциденте, который произошел в Набережных челнах, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».
«Автомобиль поврежден из-за зарядной станции. Обездвижен! Сетевая компания не выходит на связь», — говорится в оставленной автомобилистом записке.
Владелец Tesla уточнил, что в его автомобиле сгорел пиропатрон основной батареи. Из-за поломки он оставил машину у заправки и позже за ней приедет. О том, чем закончилась ситуация неизвестно.
Ранее сообщалось, что Tesla в 2023 году планирует выпустить обновленную версию своего электрического седана Model 3. Обновленная модель Tesla Model 3 под кодовым названием «Highland» получит уменьшенное количество компонентов по сравнению с предшественницей и небольшие изменения во внешности.