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24 минуты назад

Новости автомира: продажи сельхозтехники ушедших из РФ компаний рухнули

Лера Букина

Иностранная сельхозтехника массово скопилась на складах России после перехода на электронные паспорта самоходных машин (ПСМ) с текущего месяца. Об этом сообщает «Коммерсант».

Продажи сельхозтехники ушедших из РФ компаний рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация обусловлена отсутствием возможности получить электронный паспорт самоходной машины, указали в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД. Отмечается, что от дилера требуется подтверждение того, что он уполномочен производителем. Однако большая часть компаний приняла решение приостановить деятельность в стране или же покинуть рынок.

Подчеркивается, что у дилеров не получается отгрузить технику клиентам без ПСМ, поэтому она «застыла» после того, как ее ввезли на территорию России.

Участники рынка указывают на отсутствие проблем с ввезенными «параллельно» легковыми автомобилями, на которые электронный паспорт транспортного средства в обязательном порядке оформляется с 2020 года.

Вместе с тем они не исключают возникновения проблемы в остальных сегментах спецтехники.

В Минпромторге занимаются проработкой

временного порядка выдачи паспортов для параллельного импорта.

Ранее сообщалось о замедлении темпов роста продаж российской сельхозтехники весной. Сегмент продемонстрировал рост на 21,7% по итогам полугодия в деньгах.

Автоновости,Коммерсант,Минпромторг,
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