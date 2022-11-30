Продажи сельхозтехники ушедших из РФ компаний рухнули

Иностранная сельхозтехника массово скопилась на складах России после перехода на электронные паспорта самоходных машин (ПСМ) с текущего месяца. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ситуация обусловлена отсутствием возможности получить электронный паспорт самоходной машины, указали в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД. Отмечается, что от дилера требуется подтверждение того, что он уполномочен производителем. Однако большая часть компаний приняла решение приостановить деятельность в стране или же покинуть рынок.

Подчеркивается, что у дилеров не получается отгрузить технику клиентам без ПСМ, поэтому она «застыла» после того, как ее ввезли на территорию России.

Участники рынка указывают на отсутствие проблем с ввезенными «параллельно» легковыми автомобилями, на которые электронный паспорт транспортного средства в обязательном порядке оформляется с 2020 года.

Вместе с тем они не исключают возникновения проблемы в остальных сегментах спецтехники.

В Минпромторге занимаются проработкой

временного порядка выдачи паспортов для параллельного импорта.