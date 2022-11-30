Автомобилей Renault со скидками не будет

Минпромторг не включил марку в программу льготного автокредитования. Причина в уходе компании из России. Но у продавцов осталось около пяти тысяч нереализованных машин французской марки, которые произведены в РФ. Почему отказал Минпромторг?
На автомобиль Renault больше не дадут льготный автокредит. Минпромторг не включил Renault в соответствующую программу. В ведомстве заявили, что поскольку компания ушла с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей данной марки за счет госбюджета нецелесообразна.
Ранее российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили Renault в госпрограмму льготного автокредитования, по которой скидки составляют 20-25%. Сообщалось, что у продавцов осталось около пяти тысяч нереализованных машин этой французской марки. Все они произведены в России, то есть можно сказать, что это было отечественное производство. Почему же тогда отказал Минпромторг?
Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Я как раз удивлен тому, что такое предложение поступило. Мне кажется, все специалисты понимали исход. Программа льготного кредитования направлена в первую очередь на поддержание производства автомобилей, поскольку деньги, которые государство отпускает на эти программы, все транши возвращаются в бюджет в виде налогов всех уровней. Работает автомобильное производство, машины находят своего покупателя, у производства работают смежники, то есть на одно рабочее место на сборочном заводе, на условном «АвтоВАЗе», это восемь-десять рабочих мест в смежной промышленности, эти деньги государство возвращает себе.
Организовать программу льготного кредитования для машин, которые находятся в торговой сети, которые уже кто-то выкупил, в данном случае дилеры, это помощь не автопроизводству, а помощь дилерам продать сток автомобилей, который не продается, потому что цены очень высокие. Тут один вариант, что если несколько тысяч автомобилей Renault остались нераспроданными, а это правда, тогда, друзья, снижайте цены и продавайте эти машины по той цене, по которой могут купить покупатели, других схем нет. Дилеры по-прежнему держат цену под потолком, покупатель не хочет покупать машины по этим ценам, поэтому все равно в итоге будет найдена та цена, которая устроит обе стороны».
В мае Renault передала свои российские активы в пользу ФГУП НАМИ и московского правительства. Теперь завод «Рено Россия» носит имя «Москвич» и уже начал выпуск новых машин — крупноузловую сборку китайских внедорожников.
О предложении автопродавцов Business FM поговорила с бывшим дилером Renault, основателем и гендиректором сети автосалонов Fresh Auto Денисом Мигалем:
«Марка из России ушла, это продаются остатки, и поддержка выглядит как профанация, которая вроде бы может помочь решить точечную задачу, но глобально она ни на что не повлияет. Лучше эти деньги сэкономить для других проектов, которых будет немало. Скорее всего эти пять тысяч машин осели в руках небольшого количества игроков, которые прекрасно понимают, для чего они их берут, и часть этих машин уйдет каршерингам и другим направлениям, поэтому проблемы нет. Мы были дилером Renault в прошлом, мы все свои Renault распродали, новые не покупаем, потому что не понимаем, как с этим работать. Пять тысяч машин — это небольшой объем, в условиях того, что машин на рынке больше нет, поэтому для чего их поддерживать, я не понимаю.
Логика, в рамках которой действует государство, мне понятна, хотя, конечно, мне как продавцу машин хотелось бы, чтобы все поддерживалось, все легко продавалось. Меры поддержки рассчитаны на то, чтобы что-то продать людям, у которых не хватает денег. Эти люди руководствуются не столько, на чем им ездить, а как выгоднее купить. Государство говорит: мы готовы вам выгодно продавать только автомобили отечественного производства. Те, кто хотят сэкономить и купить выгодно, вынуждены приобретать отечественное. Те, у кого есть деньги, готовы заплатить, они говорят: нам не надо никакой поддержки, мы купим подороже иностранного производства. Но даже когда стоит вопрос так, все равно выбор невелик.
Все, что мы сегодня видим, то, что приезжает, и то, что сегодня государство декларирует как будущее производство российских автомобилей, это примерно одни и те же технологии, одна и та же машина. У нас есть прекрасный «Москвич» и есть китайский бренд, который ввозится, давайте найдем там пять отличий».
Сейчас по льготной программе автокредитования можно приобрести автомобили «АвтоВАЗа», «УАЗа», «ГАЗа», китайского Haval, собранные на заводе в Тульской области, электромобили Evolute, произведенные на предприятии «Моторинвест» в Липецке.
Скидка на машины составляет 25% для Дальнего Востока и 20% для остальных регионов. Также дисконт в 35% можно получить на отечественные электромобили, но максимальная скидка — 900 тысяч рублей. В 2022 году скидка для участников льготной программы была увеличена с 10% до 20%. Стоимость автомобиля, который можно купить по такой программе, была увеличена с 1,5 млн до 2 млн рублей. Сроки действия программы продлили до 2023 года.