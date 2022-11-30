Автомобилей Renault со скидками не будет

«Марка из России ушла, это продаются остатки, и поддержка выглядит как профанация, которая вроде бы может помочь решить точечную задачу, но глобально она ни на что не повлияет. Лучше эти деньги сэкономить для других проектов, которых будет немало. Скорее всего эти пять тысяч машин осели в руках небольшого количества игроков, которые прекрасно понимают, для чего они их берут, и часть этих машин уйдет каршерингам и другим направлениям, поэтому проблемы нет. Мы были дилером Renault в прошлом, мы все свои Renault распродали, новые не покупаем, потому что не понимаем, как с этим работать. Пять тысяч машин — это небольшой объем, в условиях того, что машин на рынке больше нет, поэтому для чего их поддерживать, я не понимаю.