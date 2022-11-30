В России оценили возможность развития автопрома по «кубинскому сценарию»

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков исключил развитие российского автопрома по «кубинскому сценарию». По его словам, дефицита машин в России нет.
«Во-первых, в отличие от Кубы, у нас есть свое производство, каким бы оно ни было, есть производство вокруг нас. Условно тот же «Белджи» белорусский, какая-никакая сборка автомобилей в Казахстане. Есть, слава богу, китайские партнеры, которые от нас не отворачиваются, которые так или иначе будут с нами сотрудничать», - сказал Кадаков.
При этом эксперт подчеркнул, что продавать машины китайские компании будут по реальным ценам. В настоящее время на китайские автомобили установились максимальные цены. Кадаков также исключил дефицит транспортных средств в России.
«Поэтому в Кубу мы не превратимся. Есть надежда, что мы постепенно вот от этого дна рыночного, на которое мы сейчас практически уже прочно встали, будем постепенно двигаться вверх», - сказал он.
Эксперт также добавил, что в России сейчас есть немного праворульных японских автомобилей. По его словам, за последнее время в Россию ввезли 120 тысяч японских подержаных праворульных машин. Он подчеркнул, что для российского рынка это очень мало.