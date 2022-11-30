В России оценили возможность развития автопрома по «кубинскому сценарию»

«Во-первых, в отличие от Кубы, у нас есть свое производство, каким бы оно ни было, есть производство вокруг нас. Условно тот же «Белджи» белорусский, какая-никакая сборка автомобилей в Казахстане. Есть, слава богу, китайские партнеры, которые от нас не отворачиваются, которые так или иначе будут с нами сотрудничать», - сказал Кадаков.