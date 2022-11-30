Lamborghini официально представил кроссоверный суперкар Huracan Sterrato

Lamborghini наконец-то представил кроссоверную версию Huracan, получившую приставку Sterrato. Новинка должна доказать, что среднемоторные суперкары могут быть веселыми как на дороге, так и на бездорожье.

Фото: Carakoom Carakoom

Размеры: Итак, давайте перейдем сразу к делу: совершенно очевидно, что увеличения дорожного просвета на 44 мм будет недостаточно, чтобы превратить Sterrato в своего рода соперника Land Rover Defender.

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Lamborghini не указывает фактическое значение общего клиренса (по нашим оценкам он должен быть170-180 мм максимум), но он должен быть больше, чем у среднестатистического седана или хэтчбека.

Судя по всему, возможности регулировать дорожный просвет не будет, в отличие от нового Porsche 911 Dakar.

Carakoom

Внедорожные опции: Одним увеличенным дорожным просветом дело не ограничивается. Днище имеет алюминиевую защиту, пороги усилены, а 19-дюймовые шины Bridgestone Dueler AT002 (235 спереди и 285 сзади) специально предназначены для езды по гравию и асфальту.

Последние также оснащены технологией RunFlat, позволяющей автомобилю проехать до 80 км со скоростью 80 км/ч при нулевом давлении воздуха.

Добавили новый режим вождения Rally для гравийных дорог, а воздухозаборник, установленный на крыше, обеспечивает более чистый воздух на пыльных трассах.

Дизайн: Huracan Sterrato также выглядит очень круто, в первую очередь благодаря расширителям колесных арок с болтовым креплением, увеличенной на 30 мм спереди и 34 мм сзади колее, установленным на бампере фонарям дальнего света и релингам на крыше.

Carakoom

Двигатель: Силовая установка Sterrato выдаёт 602 лошадиных сил, как заднеприводный Huracan Evo, в то время как полноприводный Evo и заднеприводный STO генерируют 631 л.с.

Крутящий момент 565 Нм соответствует STO, но проигрывает 600 Нм у полноприводного Evo, который к тому же весит на 48 кг меньше, чем Sterrato.

Динамика: Так что неудивительно, что кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, что на 0,2-0,4 секунды медленнее, чем любой другой Huracan, за исключением заднеприводного Spyder, которому требуется 3,5 секунды.

Но даже он в конечном счёте обгонит Sterrato. Как и Porsche 911 Dakar, Sterrato имеет электронный ограничитель максимальной скорости на отметке 260 км/ч, в то время как другие представители семейства Huracan могут развивать скорость до 322 км/ч.