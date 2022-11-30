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42 минуты назад

Новости автомира: российский Evolute анонсировал новый кроссовер

Елена Прошина

Российский бренд Evolute анонсировал новый кроссовер. Как будет называться новинка, пока не сообщается. Уточняется, лишь, что модель будет класса SUV C+ и расположится между Evolute i-Joy и i-Jet. Об этом говорится на сайте производителя.

Российский Evolute анонсировал новый кроссовер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, стоимость автомобиля будет составлять в районе 4 млн рублей. Модель скоро появится в продаже.

Вместе с тем, с сайта Evolute пропала информация об электрическом минивэне i-Van. Сейчас этот электрокар проходит положенную сертификацию и появится у дилеров позже. В настоящее время приобрести можно два электрокара Evolute - кроссовер i-Joy стоимостью 2 565 000 рублей и седан i-Pro по цене в 2 065 000 рублей.

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Напомним, в середине ноября начались продажи кроссовера i-Joy. Он стал первым электрокроссовером российского производства. Машина оснащена панорамной крышей, камерой обзора 360, датчиками парковки спереди и сзади, круиз-контролем и другими современными технологиями.

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