Airbus поможет Renault в разработке электрокаров

Компании Renault и Airbus подписали соглашение о совместном проведении исследований в области электрических технологий и обозначили ряд ключевых блоков этой работы. Вместе партнеры займутся оптимизацией систем управления энергопотреблением и поиском путей снижения веса батарей. Кооперация поможет Renault реализовать стратегический план развития, а Airbus получил всё необходимое для создания гибридного самолета.

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Стратегический план группы Renault под названием Renaulution предусматривает обновление продуктовых линеек и выпуск как минимум семи полностью электрических моделей. Параллельно компания будет решать связанные с этим технологические задачи, а поможет ей Airbus. Сегодня партнёры подписали соглашение о совместном проведении исследований и обозначили ряд ключевых направлений работы.

Цель кооперации — совершенствование батарейных и электрических технологий. Акцент будет сделан на оптимизацию систем управления энергопотреблением, снижение веса аккумуляторов, а также поиск путей перехода от литий-ионных источников тока к твердотельным. По прогнозам, к началу следующего десятилетия они позволят в два раза повысить плотность хранения энергии и позволят создаться по-настоящему «дальнобойные» электрокары.