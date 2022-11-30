В Великобритании продают последнюю новую Lada Niva

Британский ресурс Lada4x4.co.uk сообщает, что на складе в Лондоне остался последний незарегистрированный российский внедорожник Lada Niva.

Речь идет о версии Bronto в комплектации Prestige. Внедорожник в пересчете на российскую валюту стоит 1,6 млн руб. В комплектацию входит кондиционер, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, подвеска с увеличенным на 50 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки, а также расширитель колесных арок.