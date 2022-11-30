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1 час назад

Новости автомира: в Великобритании продают последний новый внедорожник Lada Niva

Газета.Ru

Британский ресурс Lada4x4.co.uk сообщает, что на складе в Лондоне остался последний незарегистрированный российский внедорожник Lada Niva.

В Великобритании продают последнюю новую Lada Niva
Фото: Lada Lada

Речь идет о версии Bronto в комплектации Prestige. Внедорожник в пересчете на российскую валюту стоит 1,6 млн руб. В комплектацию входит кондиционер, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, подвеска с увеличенным на 50 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки, а также расширитель колесных арок.

Внедорожник Niva Bronto оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный.

Ранее сообщалось, что оссийский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать внедорожники Lada Niva Legend в новый цвет «Булат». Изначально данный новый цвет предназначался для семейства автомобилей Vesta нового поколения.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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