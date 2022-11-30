Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
7 минут назад

Новости автомира: шесть моделей Audi могут потерять мощность из-за пролитой на задний диван жидкости

Елена Прошина

Компания Audi отзывает сразу шесть моделей автомобилей. Поводом стала неисправность, из-за которой в случае, если на задний диван попадет жидкость, то машина может потерять значительную часть мощности двигателя. Об этом пишет Auto.ru.

Шесть моделей Audi могут потерять мощность из-за пролитой на задний диван жидкости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, отозваны будут модели A6, A7, A6 Allroad и их «заряженные» версии S6, RS 6 и RS 7. Всего в США отзовут 50,8 тыс. машин. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные между июлем 2018 года и апрелем 2022 года.

На основе нескольких десятков жалоб автовладельцев компания пришла к выводу, что пролитая на задний диван жидкость может попасть в один из электронных модулей, расположенных непосредственно под сиденьем. В результате может произойти сбой модуля, что в свою очередь приведет к автоматическому переходу силовой установки в аварийный режим. Следствием этого может стать потеря значительной части мощности.

В компании утверждают, что ни одной аварии по этой причине пока не зафиксировано. Однако потенциально внезапная потеря мощности во время движения может привести к ДТП. Теперь модули в автомобилях снабдят дополнительной изолирующей крышкой.

Напомним, компания уже отзывала автомобили по аналогичной причине. Тогда было отозвано 300 тыс. кроссоверов Q5. Однако тогда проблема была серьезнее, так как влага на модуль могла попасть и через днище автомобиля.

Автоновости,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители