Шесть моделей Audi могут потерять мощность из-за пролитой на задний диван жидкости

Компания Audi отзывает сразу шесть моделей автомобилей. Поводом стала неисправность, из-за которой в случае, если на задний диван попадет жидкость, то машина может потерять значительную часть мощности двигателя. Об этом пишет Auto.ru.
Так, отозваны будут модели A6, A7, A6 Allroad и их «заряженные» версии S6, RS 6 и RS 7. Всего в США отзовут 50,8 тыс. машин. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные между июлем 2018 года и апрелем 2022 года.
На основе нескольких десятков жалоб автовладельцев компания пришла к выводу, что пролитая на задний диван жидкость может попасть в один из электронных модулей, расположенных непосредственно под сиденьем. В результате может произойти сбой модуля, что в свою очередь приведет к автоматическому переходу силовой установки в аварийный режим. Следствием этого может стать потеря значительной части мощности.
В компании утверждают, что ни одной аварии по этой причине пока не зафиксировано. Однако потенциально внезапная потеря мощности во время движения может привести к ДТП. Теперь модули в автомобилях снабдят дополнительной изолирующей крышкой.
Напомним, компания уже отзывала автомобили по аналогичной причине. Тогда было отозвано 300 тыс. кроссоверов Q5. Однако тогда проблема была серьезнее, так как влага на модуль могла попасть и через днище автомобиля.