Шесть моделей Audi могут потерять мощность из-за пролитой на задний диван жидкости

Компания Audi отзывает сразу шесть моделей автомобилей. Поводом стала неисправность, из-за которой в случае, если на задний диван попадет жидкость, то машина может потерять значительную часть мощности двигателя. Об этом пишет Auto.ru.

Так, отозваны будут модели A6, A7, A6 Allroad и их «заряженные» версии S6, RS 6 и RS 7. Всего в США отзовут 50,8 тыс. машин. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные между июлем 2018 года и апрелем 2022 года.

На основе нескольких десятков жалоб автовладельцев компания пришла к выводу, что пролитая на задний диван жидкость может попасть в один из электронных модулей, расположенных непосредственно под сиденьем. В результате может произойти сбой модуля, что в свою очередь приведет к автоматическому переходу силовой установки в аварийный режим. Следствием этого может стать потеря значительной части мощности.

В компании утверждают, что ни одной аварии по этой причине пока не зафиксировано. Однако потенциально внезапная потеря мощности во время движения может привести к ДТП. Теперь модули в автомобилях снабдят дополнительной изолирующей крышкой.