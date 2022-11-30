Раскрыта причина низких цен на Lada в Казахстане

В пресс-службе «АвтоВАЗа» прокомментировали разницу в цене между автомобилями Lada в Казахстане и России. Там отметили, что стоимость в республике ниже в связи с тем, что машины произвели и поставили еще в I квартале 2022 года, передает РБК.

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В компании пояснили, что тогда был другой курс и другая цена на автокомпоненты. Кроме того, отмечается, что компания не оказывает влияния на ценовую политику казахстанских дилеров. Они, как указали в «АвтоВАЗе», «устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра».

В пресс-службе также указали на то, что машины, которые были произведены «АвтоВАЗом» после первого квартала, в настоящее время в Казахстане купить нельзя.

Ранее «Ведомости» сообщили, что прайс-листы дилеров в Казахстане и России сильно отличаются. Если в республике Lada Granta с двигателем 1,6 л и мощностью 90 л. с. можно купить минимум за 635,7 тыс. рублей, то в центральной части страны – за 648,7 – 687,7 рублей. Аналогичная модель в РФ на сайте «АвтоВАЗа» обойдется в 678 300 руб. без учета господдержки.