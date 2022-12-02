Новые кроссоверы Lifan сфотографировали в России. Теперь это Livan

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии автовоза с погруженными на него кроссоверами Livan X3 Pro, причем снимки сделаны в России. Livan – это марка, которая пришла на смену Lifan после того, как холдинг Geely спас компанию от банкротства, а модель X3 Pro ни что иное, как перелицованный Geely Vision X3, прежде в России не продававшийся. По информации журналистов, машины привезли в страну для сертификации, а значит можно ожидать их в продаже примерно во второй половине 2023 года.

Фото: Китайские-автомобили.рф Китайские-автомобили.рф

Несколькими днями ранее в базе Роспатента появились фотографии Livan, марки, основанной Lifan Technology и Geely Automobile. Тогда мы лишь предположили, что Geely поможет некогда популярному китайскому бренду вернуться на российский рынок, а теперь этому нашлось подтверждение: в Россию для сертификации привезли Livan X3 Pro. Это компактный кроссовер, который уступает по габаритам Chery Tiggo 4, под капотом у которого 113-сильный мотор объемом 1,5 литра.

В Китае модель стоит 49,9 тысячи до 67,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет 430-590 тысяч.

Китайские-автомобили.рф

Китайские-автомобили.рф

Китайские-автомобили.рф

На домашнем рынке Livan продает шесть моделей. Это электрический кроссовер RL9, который как раз и запатентовали в России (внешне он похож на Geely Okavango), седаны Maple 60S и Maple 60S Pro, а также минивэны Maple 80V и Maple 80V Pro. Все они созданы на базе моделей Geely.