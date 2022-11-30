В России может появиться электропикап неизвестной марки

Издание "Китайские автомобили" проводит анонимный опрос по просьбе одной из компаний, которая может вывести на отечественный рынок электрический пикап. Пока больше половины респондентов проголосовали против такой новинки.

Фото: "Китайские автомобили" "Китайские автомобили"

Бренд пока не рассекречивается, зато известны некоторые технические характеристики. Так, пикап имеет привод на заднюю ось, на которой установлен электродвигатель мощностью 163 л.с. Его питает аккумулятор ёмкостью 60 кВт ч, обеспечивающий автономность около 430 км. "Быстрая" зарядка позволит восполнить энергию примерно за один час.

Автопроизводитель сообщил, что стабильная работа батареи гарантирована в температурном режиме от -30 до +50 градусов ℃. В списке опций заявлены электроусилитель руля, круиз-контроль, электростеклоподьёмники, зеркала с электроприводом, центральный замок, кондиционер, камера заднего вида, подушки безопасности.