В России может появиться электропикап неизвестной марки

Издание "Китайские автомобили" проводит анонимный опрос по просьбе одной из компаний, которая может вывести на отечественный рынок электрический пикап. Пока больше половины респондентов проголосовали против такой новинки.
Бренд пока не рассекречивается, зато известны некоторые технические характеристики. Так, пикап имеет привод на заднюю ось, на которой установлен электродвигатель мощностью 163 л.с. Его питает аккумулятор ёмкостью 60 кВт ч, обеспечивающий автономность около 430 км. "Быстрая" зарядка позволит восполнить энергию примерно за один час.
Автопроизводитель сообщил, что стабильная работа батареи гарантирована в температурном режиме от -30 до +50 градусов ℃. В списке опций заявлены электроусилитель руля, круиз-контроль, электростеклоподьёмники, зеркала с электроприводом, центральный замок, кондиционер, камера заднего вида, подушки безопасности.
Производитель хочет выяснить, готовы ли россияне купить такой автомобиль по адекватной цене, не уточняя предел "адекватности". На момент написания материала в опросе, размещённом в Telegram-канале "Китайских автомобилей", приняло участие 745 человек: 52% высказались категорически против покупки электропикапа, 21% респондентов не устраивает отсутствие системы полного привода, 20% готовы приобрести авто даже с 4х2 для личных нужд, а остальные 8% видят заднеприводный электропикап идеальным вариантом для работы.