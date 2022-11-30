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36 минут назад

Новости автомира: российские дилеры начали продажи новых седанов Chevrolet Nexia за 1,1 млн рублей

Южный автомобиль

В России дилеры начали продавать седаны Chevrolet Nexia, завезенные по параллельному импорту. Стоимость машины составляет 1 119 000 рублей. Автомобиль оснащается двигателем рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 106 лошадиных сил. В паре с мотором установлена автоматическая коробка передач.

Дилеры продают новые Chevrolet Nexia за 1,1 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Ранее бюджетные модели Chevrolet в России были представлены тремя моделями — седанами Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia, а также компактным хэтчбеком Chevrolet Spark. Продажи автомобилей возобновились в июне 2020 года, но в марте этого года компания «Узавтомоторс» прекратила поставки автомобилей в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. При этом компания «Келес Рус», продававшая автомобили в России, прекратила работу и закрыла официальный сайт.

Автоновости,Chevrolet Spark,Chevrolet Cobalt,Chevrolet,
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