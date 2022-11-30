Дилеры продают новые Chevrolet Nexia за 1,1 млн рублей

Ранее бюджетные модели Chevrolet в России были представлены тремя моделями — седанами Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia, а также компактным хэтчбеком Chevrolet Spark. Продажи автомобилей возобновились в июне 2020 года, но в марте этого года компания «Узавтомоторс» прекратила поставки автомобилей в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. При этом компания «Келес Рус», продававшая автомобили в России, прекратила работу и закрыла официальный сайт.