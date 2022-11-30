«АвтоВАЗ» раскрыл планы выпуска электрической Lada Largus

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При этом автомобиль может появиться на рынке не только в классической версии — с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой, раскрыл информацию он. Глава компании заявил, что первые прототипы электрической Lada уже существуют, а в следующем году концерн попытается выпустить первую партию отечественных электромобилей. По его словам, эта модель является единственным «высоко локализованным» электромобилем в стране, остальные же проекты в этой сфере связаны с крупноузловой сборкой.

После начала военных действий на Украине, которые повлекли за собой многочисленные санкции против России и сбои в цепочках поставок, производство Lada Largus несколько раз останавливалось — компании не хватало комплектующих, идущих в основном из-за рубежа. Последний раз выпуск автомобиля возобновлялся в июле, тогда было произведено 1800 машин.