Chevrolet Corvette превратится в электрокроссовер

Компания Chevrolet собирается выделить Corvette в отдельный бренд, под которым хочет выпускать премиальные электрокары. Как пишет Car and Driver, отделение произойдет в 2025 году, а первенцами под шильдиком Corvette станут богато оснащенные кроссовер и четырехдверное купе. Обе модели будут электрокарами на платформе General Motors Ultium. При этом от традиционного спорткара, полезного для имиджа производителя, Chevrolet не откажется.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В основу будущих моделей ляжет «уникальная ДНК», благодаря которой в них безошибочно будут угадываться носители имени Corvette, несмотря на электрический привод, обещают в Chevrolet. Кроссовер и четырехдверное купе получат отсылки к дизайну спорткара и выдающиеся динамические характеристики, коррелирующие с его имиджем.

Автомобили будут использовать улучшенный вариант архитектуры Ultium, на которой построены Hummer EV и Cadillac Lyriq. В оснащение войдут высокооборотистый двигатель, аккумулятор с высокой плотностью энергии, 800-вольтовая система быстрой зарядки и новая система охлаждения, а также полный привод с векторизацией тяги.

С новинками Chevrolet собирается выйти в более высокий сегмент, чему должны поспособствовать дорогие опции комфорта и эксклюзивность. По данным издания, речь может идти о намеренном ограничении производства и удержании его ниже уровня спроса. Подобным образом поступает Ferrari со своим первым кроссовером Purosangue, очередь за которым растянулась на два года.