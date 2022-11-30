В России может появиться новый электрический пикап из Китая

Портал «Китайские автомобили» проводит в своем Telegram-канале опрос по просьбе неназванного автопроизводителя, который планирует вывести на российский рынок электрический пикап. Представители марки раскрыли некоторые технические подробности и список опций модели. В настоящее время больше половины респондентов высказались против появления в стране подобного электрокара. При этом возможная стоимость автомобиля пока неизвестна.
Таинственной моделью оказался китайский среднеразмерный пикап JMC Vigus. Электрокар оборудован силовым агрегатом на задней оси, отдача которого составляет 163 лошадиные силы. Аккумулятор емкостью 60 киловатт-часа позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 430 километров. Кроме того, для машины доступна функция быстрой зарядки, которая позволяет полностью «заправить» батареи примерно за час.
В комплектацию электропикапа входят электростеклоподьёмники, зеркала с электроприводом, камера заднего вида, а также круиз-контроль, кондиционер и электроусилитель руля. В опросе уже приняли участие 745 человек. 52 процента респондентов высказались категорически против покупки подобной модели. 21 процент опрошенных заявил, что не рассматривает пикап из-за отсутствия системы полного привода. Еще 20 процентов участников готовы приобрести автомобиль. И только 8 процентов респондентов видят в электропикапе идеальный вариант для работы.
Накануне стало известно, что на российский рынок может выйти еще один иранский автопроизводитель. Компания Kerman Motor выпускает на родине модельный ряд, перелицованный с китайских автомобилей.