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29 минут назад

Новости автомира: В России может появиться новый электрический пикап из Китая

Motor.ru

Портал «Китайские автомобили» проводит в своем Telegram-канале опрос по просьбе неназванного автопроизводителя, который планирует вывести на российский рынок электрический пикап. Представители марки раскрыли некоторые технические подробности и список опций модели. В настоящее время больше половины респондентов высказались против появления в стране подобного электрокара. При этом возможная стоимость автомобиля пока неизвестна.

В России может появиться новый электрический пикап из Китая
Фото: Motor.ruMotor.ru

Таинственной моделью оказался китайский среднеразмерный пикап JMC Vigus. Электрокар оборудован силовым агрегатом на задней оси, отдача которого составляет 163 лошадиные силы. Аккумулятор емкостью 60 киловатт-часа позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 430 километров. Кроме того, для машины доступна функция быстрой зарядки, которая позволяет полностью «заправить» батареи примерно за час.

В комплектацию электропикапа входят электростеклоподьёмники, зеркала с электроприводом, камера заднего вида, а также круиз-контроль, кондиционер и электроусилитель руля. В опросе уже приняли участие 745 человек. 52 процента респондентов высказались категорически против покупки подобной модели. 21 процент опрошенных заявил, что не рассматривает пикап из-за отсутствия системы полного привода. Еще 20 процентов участников готовы приобрести автомобиль. И только 8 процентов респондентов видят в электропикапе идеальный вариант для работы.

Накануне стало известно, что на российский рынок может выйти еще один иранский автопроизводитель. Компания Kerman Motor выпускает на родине модельный ряд, перелицованный с китайских автомобилей.

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