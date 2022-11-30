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37 минут назад

Силовики пришли на завод Toyota в Петербурге

Елена Прошина

В пресс-службе автоконцерна Toyota сообщили, что на заводе компании в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения налогового и трудового законодательства. Об этом пишет РИА «Новости».

Силовики пришли на завод Toyota в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции», – сообщили в компании.

Уточняется, что безопасность проведения мероприятия обеспечивается силами Рогвардии и ОМОНа.

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Ранее компания Toyota объявила о прекращении производства в России.

Автоновости,Toyota,Ростехнадзор,
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