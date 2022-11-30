Силовики пришли на завод Toyota в Петербурге

«На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции», – сообщили в компании.