Polestar готовит новый компактный кроссовер

Название будущей новинки шведского бренда пока не рассекречено. Предполагается, что паркетник появится на рынке не раньше 2025 года.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Изначально, в середине 90-ых годов, Polestar представлял собой гоночную команду, однако позже подразделение переквалифицировали в тюнинг-ателье компании Volvo. В 2017-ом название закрепили за самостоятельным брендом. Модельный ряд шведской марки включает в себя гибридное купе Polestar 1, компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2, а также большой купеобразный «зелёный» кроссовер Polestar 3 (его презентация прошла в середине прошлого месяца).

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В дальнейшем у Polestar выйдет ещё несколько новинок: летом компания опубликовала тизеры нескольких из них. Помимо уже рассекреченного Polestar 3, на снимке также засветились кроссовер Polestar 4 и флагманский седан Polestar 5. Предполагается, что производство «четвёрки» будет налажено в 2023 году, а дебюта серийной версии «пятёрки» придётся подождать до 2024-го.

Во второй половине текущего десятилетия у бренда появятся и другие новинки, в компании уже занимаются их разработкой. Одной из новинок, вероятно, станет компактный кроссовер, его имя производитель пока не разглашает. Предположительно этот B-SUV станет ближайшим «родственником» небольшого паркетника Volvo (его потенциальное название – EX30), а также недавно рассекреченного Smart # 3 (все три бренда входят в состав китайского холдинга Geely).

Информации о том, как будет выглядеть новый компактный кроссовер Polestar, пока нет. Свой вариант внешности будущего SUV предлагает дизайнер испанского издания motor.es . Предполагается, что модель получит спортивное оформление экстерьера. Судя по рендеру, передняя часть новинки позаимствует некоторые черты концепта Polestar Precept, который был представлен в 2020 году.

Ожидается, что у компактного кроссовера будет покатая крыша, что, очевидно, сократит пространство для голов пассажиров, расположившихся на заднем диване. Купеобразный кузов позволит этому SUV также дистанцироваться от «родственника» – паркетника начального уровня марки Volvo.

У небольших полностью электрических паркетников Polestar, Volvo и Smart в основу ляжет одна из версий модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. По предварительным данным, у кроссовера Polestar будут версии как с задним, так и с полным приводом; то есть с одним или с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Ожидается, что совокупная отдача двухмоторной установки превысит 220 л.с., а запас хода на одной зарядке окажется более 400 км.