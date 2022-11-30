Индийский стартап показал электрический кроссовер за 3 000 000 рублей

Индийский стартап Pravaig Dynamics рассекретил электрический кроссовер Defy, который выйдет на рынок в следующем году и будет стоить 3 950 000 рупий, или три миллиона рублей. Машина получит двухмоторную силовую установку, сможет без подзарядки проезжать больше 500 километров и будет хорошо ориентироваться в хаотичном трафике Индии. В этом ей поможет программная оболочка Pravaig ChaosEngine, обрабатывающая данные с многочисленных датчиков.

Фото: Pravaig Dynamics Pravaig Dynamics

Дебютную модель индийский стартап Pravaig Dynamics представил в 2020 году. Это электромобиль Extinction Mk1, который по плану должен был стать частью премиум-сервиса по аренде автомобилей с водителем для корпоративных клиентов. Сейчас на сайте фирмы эта двухдверка упоминается мельком, зато есть много информации о новинке — кроссовере Defy.

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Defy построен на платформе-скейтборде собственной разработки Pravaig с независимыми подвесками на двойных рычагах и регулируемыми стойками-койловерами. В центре «тележки» находится батарея емкостью 90,9 киловатт-часа, на каждой оси — по 150-киловаттному синхронному электромотору с постоянным магнитом. В сумме они дают 300 киловатт (408 л.с.) и 640 Нм момента. С места до ста Defy разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость — 210 километров в час.

Софт системы терморегуляции Pravaig использует свой, как и управляющие алгоритмы электромоторов и полного привода. Для Defy заявлены трехуровневая рекуперация, дальность хода больше 500 километров и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,33 (на 0,1 больше, чем у Ranger Rover Velar, на который индийский электрокар отдаленно похож). Дорожный просвет Defy равен 234 миллиметрам, глубина преодолеваемого брода — 900 миллиметров.

Дизайн кроссовера авторы называют «брутально изысканным», хотя это обычная угловатость, дополненная модной оптикой во всю ширину кузова и «парящей» крышей, которая у Defy состоит из двух стеклянных секций. В салоне — обивка тканью из вторсырья, веганская кожа и анодированный алюминий. Четыре кресла Zero Gravity оборудованы вентиляций и автоматически подстраивают микроклимат под окружающую температуру.

Диагональ центрального дисплея — 15,6 дюйма, виртуальной «приборки» — 10. Мультимедиа оснащена навигацией, простенькими игрушками и поддерживает связь 5G. Аудиокомпоненты для Pravaig предоставила фирма Devialet. Список стандартного оборудования Defy также включает шесть подушек безопасности, архитектурное освещение салона, несколько беспроводных зарядок и систему очистки воздуха с фильтром ультрадисперсных частиц PM 2.5.

Электронных помощников в индийском электрокаре тоже предостаточно. Они получают данные с камер кругового обзора, радара, 12 ультразвуковых сенсоров, пары GPS-приемников, гироскопов и трех инерциальных измерительный блоков. Потоки «сырой» информации скармливаются компьютеру MultiVAC, на котором запущен «движок» Pravaig ChaosEngine. Со слов Pravaig, систему обучали на индийских дорогах с их хаотичным движением — отсюда такое название.