Глава «АвтоВАЗа» оценил темпы продаж автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» реализовала в ноябре порядка 21,5 тыс автомобилей Lada. Это на 12,5% больше, чем в октябре, пишет «Интерфакс».
«Продажи сейчас отстают от производства», - подчеркнул глава компании Максим Соколов на полях форума «Российский промышленник».
Предприниматель уточнил, что в ноябре они составили порядка 21,5 тыс машин.
По данным агентства, в ноябре 2021 года автогигант продал в России свыше 25,5 тыс. машин. Таким образом, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 16%.
Уточняется, что по итогам января-октября 2022 года компания реализовала в стране 142 тыс. транспортных средств, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, рыночная доля автогиганта на рынке увеличилась до 28,4%. Прирост составил 5,4%.