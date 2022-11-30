Глава «АвтоВАЗа» оценил темпы продаж автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» реализовала в ноябре порядка 21,5 тыс автомобилей Lada. Это на 12,5% больше, чем в октябре, пишет «Интерфакс».

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«Продажи сейчас отстают от производства», - подчеркнул глава компании Максим Соколов на полях форума «Российский промышленник».

Предприниматель уточнил, что в ноябре они составили порядка 21,5 тыс машин.

По данным агентства, в ноябре 2021 года автогигант продал в России свыше 25,5 тыс. машин. Таким образом, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 16%.