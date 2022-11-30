Lucid может разработать конкурента Tesla Model 3

По предварительным данным, стоимость такой «четырёхдверки» американского стартапа составит примерно 50 тыс. долларов.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

История американской компании началась в 2007 году, сначала она называлась Atieva. По первому времени этот стартап разрабатывал электрические силовые установки на базе Mercedes-Benz Vito. Актуальное наименование – Lucid Motors – производитель получил в 2016 году, накануне официальной презентации прототипа первенца. Напомним, им стал большой «зелёный» седан Air, товарная версия которого сейчас уже вышла на рынок. В сравнительно скором времени линейку марки пополнит ещё одна модель – речь идёт об анонсированном ранее кроссовере Gravity, производство которого должно стартовать в 2024 году.

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Как в ходе интервью Automotive News отметил старший вице-президент компании по дизайну и бренду Дерек Дженкинс, Lucid представляет собой «не просто производство роскошных автомобилей», а скорее «технологию, которая выводит электромобили на новый уровень». В зарубежных СМИ предположили, что Lucid может пойти по пути Tesla и вслед за большим роскошным седаном и кроссовером выпустит электромобиль меньших габаритов и по более доступной цене.

Предполагается, что третьей новинкой Lucid может стать седан, который, вероятно, в дальнейшем составит конкуренцию Tesla Model 3. Отметим, по данным Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи этой модели Теслы в США снизились на 27% до 121 610 экземпляров. При этом в текущем году у Model 3 ощутимый плюс: за три квартала дилеры продали 138 100 шт., что на 57% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.

Ранее в Сети уже мелькали кадры, где Дерек Дженкинс и генеральный директор Lucid Питер Роулинсон находятся рядом с тремя автомобилями. Одним из них являлся большой седан Air, в другом силуэте угадывался кроссовер Gravity, а третьей новинкой, судя по скрытым с помощью ткани очертаниям, стал некий прототип небольшой «четырёхдверки». Визуально по форме капота и спойлеру на корме он напоминает своего «старшего брата».

Lucid занимается разработкой новой платформы, которая ляжет в основу более массовых автомобилей люксового сегмента. Не исключено, что на этой «тележке» будет базироваться не только седан, но и паркетник. Таким компактным автомобилям Lucid понадобится меньше батарей, что позволит снизить их стоимость.