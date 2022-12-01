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1 час назад

«Ведомости»: куратором автопрома РФ станет начальник дептранса Москвы

Ura.Ru

Главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначат начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы Максима Горина. Информацию об этом подтверждают три источника — собеседник в одном из автоконцернов, консультант и человек, близкий к министерству.

Куратором автопрома РФ станет начальник дептранса Москвы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Все согласительные процедуры уже пройдены. На днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров», — цитируют «Ведомости» одного из источников.Предыдущим куратором российского автопрома был Денис Пак, работавший на этой должности последние пять лет, однако в сентябре покинул свой пост.

За время главы дептранса Москвы Горин принял участие в развитие электротранспорта в столице России и участвовал в создании фонда «Транспортные инновации Москвы». Автоэскперт Владимир Беспалов утверждает, что одной из основных стратегических задач нового куратора автопрома станет перезапуск автомобильных производств в России.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ.

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