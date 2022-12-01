Куратором автопрома РФ станет начальник дептранса Москвы

«Все согласительные процедуры уже пройдены. На днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров», — цитируют «Ведомости» одного из источников.Предыдущим куратором российского автопрома был Денис Пак, работавший на этой должности последние пять лет, однако в сентябре покинул свой пост.