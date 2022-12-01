Mercedes-Benz разрешили парковаться самим, без водителей

Автоматизированная система парковки теперь доступна для общественности в Германии. Система парковки без водителя в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте работает с 2019 года. Для этого немецкая марка в сотрудничестве с Bosch использует опытные автомобили без человеческого надзора в повседневных операциях в гараже.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Теперь специальное разрешение на эксплуатацию системы парковки без водителя было расширено, что позволяет использовать частные автомобили в гараже P6 в аэропорту Штутгарта. Основанием для одобрения является закон, вступивший в силу в Германии в июле 2021 года, который разрешает вождение без водителя в соответствии с уровнем 4 SAE для автомобилей, реализованный в тесном сотрудничестве с Федеральным министерством цифровых технологий и транспорта Германии (BMDV) и КБА.

Mercedes-Benz и Bosch планируют внедрить услугу парковки без водителя в гараже APCOA P6 в аэропорту Штутгарта. Некоторые модели Mercedes S-Class и EQS, выпущенные с июля 2022 года и имеющие активную услугу Intelligent Park Pilot2 (в рамках Mercedes me connect), могут воспользоваться этой услугой.

Все, что им нужно сделать, это заранее забронировать место для парковки через приложение Mercedes me и подъехать к заранее определенному месту высадки. Затем система проверит, свободен ли путь к месту парковки и соблюдены ли все остальные технические требования. Как только они это сделают, владелец автомобиля может оставить машину.