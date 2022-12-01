"Автоваз" рассказал, зачем купил целый банк

"Уже были приняты решения и по передаче координации деятельности с дилерами Renault и с дилерами Nissan, обеспечение взятия на себя обязательств по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей. Мы готовы и к другим шагам, понимая, что за счет только укрупнения мы сможем обеспечить необходимую базу для того, чтобы полностью контролировать и координировать все процессы автомобильной отрасли, что касается, в принципе, бизнеса "Автоваза", - пояснил Соколов.