"Автоваз" рассказал, зачем купил целый банк

"Автовазу" необходимо было приобретение российского банка альянса Renault-Nissan - "РН банка" для поддержания деятельности компании, сообщил журналистам ее глава Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".
"Это очень важный момент, потому что для реализации всей программы, не только производственной <…>, но и дальнейшего взаимоотношения с дилерами, осуществления факторинга, который стал уже традиционным принципом взаимоотношения с нашими дилерами, и ряда поддержки программ, в том числе льготного кредитования, <…> и [для] поддержания деятельности [компании] наличие банка необходимо", - сказал он.
Соколов считает, что это логичный этап развития "Автоваза". Таким образом компания собирает активы Renault-Nissan на территории РФ.
"Уже были приняты решения и по передаче координации деятельности с дилерами Renault и с дилерами Nissan, обеспечение взятия на себя обязательств по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей. Мы готовы и к другим шагам, понимая, что за счет только укрупнения мы сможем обеспечить необходимую базу для того, чтобы полностью контролировать и координировать все процессы автомобильной отрасли, что касается, в принципе, бизнеса "Автоваза", - пояснил Соколов.
По его словам, компания готова закрыть сделку со своей стороны до конца 2022 года, однако завершение процесса будет зависеть от партнеров "Автоваза". Ранее, согласно распоряжению президента РФ, "Автоваз" получил разрешение на покупку 100% акций российского банка альянса Renault-Nissan - "РН банка".
ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Российский промышленник".