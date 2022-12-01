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43 минуты назад

Новости автомира: одна страна захотела поставлять автозапчасти в РФ

Лера Букина

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил о готовности страны осуществлять поставки автозапчастей в Россию, передает РИА Новости.

Таиланд захотел поставлять автозапчасти в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что универсальные детали уже могут экспортироваться. Речь идет о масляных и воздушных фильтрах, резиновых деталях, а также автомобильных аксессуарах.

Посол указал на то, что российские компании и власти РФ уже задумывались о приобретении запчастей в Таиланде. Вонгсинсават отметил, что в настоящее время от них ждут конкретных списков, в которых будут указаны автомобили и требуемый объем.

Ранее сообщалось, что, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость автозапчастей по ряду марок повысилась более чем на 50%. Наибольший рост цен коснулся деталей на модели марки Honda (+59%) и Volvo (+51%). Значительное подорожание зафиксировано у таких брендов, как Mazda (+49%), Land Rover (+46%),Infiniti (+42%), BMW и Mercedes-Benz (+41%), Suzuki и Audi (+38%).

Также стало известно, что российский научно-производственный центр «Пружина» (Ижевск, входит в железнодорожный холдинг «Объединенная вагонная компания») приступил к серийным поставкам автомобильных пружин для «АвтоВАЗа».

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