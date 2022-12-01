Таиланд захотел поставлять автозапчасти в РФ

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил о готовности страны осуществлять поставки автозапчастей в Россию, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что универсальные детали уже могут экспортироваться. Речь идет о масляных и воздушных фильтрах, резиновых деталях, а также автомобильных аксессуарах.

Посол указал на то, что российские компании и власти РФ уже задумывались о приобретении запчастей в Таиланде. Вонгсинсават отметил, что в настоящее время от них ждут конкретных списков, в которых будут указаны автомобили и требуемый объем.

Ранее сообщалось, что, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость автозапчастей по ряду марок повысилась более чем на 50%. Наибольший рост цен коснулся деталей на модели марки Honda (+59%) и Volvo (+51%). Значительное подорожание зафиксировано у таких брендов, как Mazda (+49%), Land Rover (+46%),Infiniti (+42%), BMW и Mercedes-Benz (+41%), Suzuki и Audi (+38%).