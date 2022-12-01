Москва закупит батареи для электротранспорта на 130 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести конкурс на поставку батарей для электротранспорта, в том числе для электромобилей «Москвич». Будущий поставщик-инвестор будет обязан в течение следующих трех лет локализовать на территории города производство нескольких типов тяговых аккумуляторов – для электробусов, трамвайных вагонов, электрических «Москвичей», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов. Власти Москвы планируют в 2024–2030 годах закупить батарей почти на 130 миллиардов рублей.

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Как сообщает «Коммерсантъ», большая часть финансирования придется на поставки аккумуляторов для электробусов и «Москвичей»: стоимость батареи для одного электробуса должна составлять до 12 миллиона рублей, а для «Москвича» — до 0,5 миллиона рублей. Москва обязуется закупать их в течение семи лет.

Среди потенциальных инвесторов называют три компании: «Инэнерджи» (входит в «Роснано»), «Ростех» и «Росатом». Частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей, а производство организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Что касается электрического «Москвича», то такая модель уже анонсирована – это китайский JAC E40X, который назовут «Москвич 3е». Он будет комплектоваться 68-сильным мотором и батареей, обеспечивающей до 410 километров хода без подзарядки. До конца 2022 года с конвейера столичного завода (бывший «Renault Россия») должно сойти минимум 200 таких машин, а в следующем году – 10 тысяч.