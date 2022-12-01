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2 часа назад

Новости автомира: «Автоваз» анонсировал возобновление экспорта автомобилей в 2023 году

Лера Букина

Глава «Автоваза» Максим Соколов в ходе форума «Российский промышленник» поделился планами компании на 2023 год. Так, по его словам, производитель готовится возобновить экспортные поставки в размере 20 тыс. автомобилей, передает ТАСС.

«Автоваз» анонсировал возобновление экспорта автомобилей
Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа»пресс-служба «АвтоВАЗа»

По словам Соколова, компания намерена запустить завод и поставки машинокомплектов в Костанай (Казахстан). Также рассматриваются рынки Белоруссии и других стран СНГ, а также Африканского континента.

До этого Максим Соколов заявил, что компании «АвтоВАЗ» удалось реализовать в ноябре около 21,5 тыс автомобилей Lada. Данное значение демонстрирует рост к октябрю на 12,5%.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» накануне прокомментировали разницу в цене между автомобилями Lada в Казахстане и России. Там отметили, что стоимость в республике ниже в связи с тем, что машины произвели и поставили еще в I квартале 2022 года

«АвтоВАЗ» назвал причину низких цен на Lada в Казахстане

Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил о готовности страны осуществлять поставки автозапчастей в Россию. Он подчеркнул, что универсальные детали уже могут экспортироваться. Речь идет о масляных и воздушных фильтрах, резиновых деталях, а также автомобильных аксессуарах.

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