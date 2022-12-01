«Автоваз» анонсировал возобновление экспорта автомобилей

Глава «Автоваза» Максим Соколов в ходе форума «Российский промышленник» поделился планами компании на 2023 год. Так, по его словам, производитель готовится возобновить экспортные поставки в размере 20 тыс. автомобилей, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа» пресс-служба «АвтоВАЗа»

По словам Соколова, компания намерена запустить завод и поставки машинокомплектов в Костанай (Казахстан). Также рассматриваются рынки Белоруссии и других стран СНГ, а также Африканского континента.

До этого Максим Соколов заявил, что компании «АвтоВАЗ» удалось реализовать в ноябре около 21,5 тыс автомобилей Lada. Данное значение демонстрирует рост к октябрю на 12,5%.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» накануне прокомментировали разницу в цене между автомобилями Lada в Казахстане и России. Там отметили, что стоимость в республике ниже в связи с тем, что машины произвели и поставили еще в I квартале 2022 года