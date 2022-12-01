Какие новые нарушения ПДД смогут фиксировать дорожные камеры

Подмосковные камеры научили выявлять тех, кто едет без ближнего света или дневных ходовых огней. А также тех, кто пользуется за рулем мобильным телефоном. Об этом рассказали представители оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп". Новые функции уже протестированы и готовы к внедрению. Вероятно, что в скором времени автовладельцев на дорогах Московской области будут наказывать в автоматическом режиме и за эти нарушения.

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Производители и пользователи комплексов фотовидеофиксации нарушений все больше расширяют функционал этих устройств. Если раньше они фиксировали только превышение скорости, то сейчас они охватывают более 20 различных нарушений, за которые штрафы выносятся в автоматическом режиме.

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Так, по словам директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики Александра Домбровского, еще в прошлом году камеры в Подмосковье начали выявлять шесть новых составов нарушений. Это - непристегнутый ремень безопасности, проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет, поворот направо не из своего ряда, а также выезд на островки безопасности. Если минтранс Подмосковья примет совместно с Госавтоинспекцией соответствующее решение, перечень нарушений еще расширится.

Кроме того, камеры научили выявлять нарушения ограничений разрешенной максимальной массы. Например, стоит на дороге знак, ограничивающий движение машин с массой более 5 тонн. А по дороге едет 12-тонный "КАМАЗ". Раньше такое нарушение выявляли только инспекторы на дорогах. Сейчас появится возможность наказывать за это в автоматическом режиме.

Также камеры протестировали на возможность выявления такого нарушения, как несоблюдение дистанции между автомобилями. Камеры оказались способны это делать. Но вот беда: в правилах дорожного движения не установлено четкого определения, какую дистанцию необходимо держать перед впереди идущим автомобилем. Нет ответственности за это и в Кодексе об административных правонарушениях. А даже если бы и было установлено, то это стало бы одним из самых спорных нарушений. Ведь каждый автовладелец доказывал бы, что он соблюдал положенные 40 или 60 метров и это камера неправильно высчитала расстояние.

Несмотря на то, что большинство аварий, когда один автомобиль врезается в другой сзади, происходит именно по причине несоблюдения дистанции, прописать ее в метрах довольно проблематично. Да и внесение поправок в правила дорожного движения, а также изменение КоАП - дело не одного дня. Так что именно этот функционал в камерах заработает не скоро.

Кстати, сейчас много споров вызывает фиксация камерами непропуска пешеходов. Впрочем, как пояснил Александр Домбровский, эти споры подмосковных камер не касаются. Дело в том, что непропуск пешехода на переходе будет считаться таковым, если пешеходу пришлось изменить скорость или направление движения. По фотографиям установить это невозможно. Но в данной ситуации оператор направляет не только фотографии, но и видео нарушения. И именно по видео инспектор делает заключение: должен был водитель уступать дорогу пешеходу или нет.