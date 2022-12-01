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1 час назад

Новости автомира: Honda начнет производство водородных автомобилей в США в 2024 году

ПроКроссовер.руиещё 2

Honda стремится перейти на полностью электрические автомобили в ближайшие годы, и, придерживаясь этой цели, компания объявила, что в 2024 году она выпустит автомобиль на водородных топливных элементах.

Honda начнет производство водородных автомобилей в 2024 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Производитель автомобилей сообщил, что он будет производить модель Honda CR-V на топливных элементах в своем производственном центре Performance (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо, поскольку к 2040 году он планирует перейти на полностью электрические автомобили, а к 2050 году — с нулевым выбросом углерода.

Топливные элементы используют водород и кислород для выработки электроэнергии для питания автомобиля. Они имеют преимущества перед аккумуляторными электромобилями, поскольку такие транспортные средства можно заправлять за три-четыре минуты и преодолевать большие расстояния. Но технология не готова к массовому внедрению, а общественные водородные станции сосредоточены в Калифорнии в США.

Автоновости,Honda CR-V,Honda,
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