Honda начнет производство водородных автомобилей в 2024 году

Honda стремится перейти на полностью электрические автомобили в ближайшие годы, и, придерживаясь этой цели, компания объявила, что в 2024 году она выпустит автомобиль на водородных топливных элементах.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Производитель автомобилей сообщил, что он будет производить модель Honda CR-V на топливных элементах в своем производственном центре Performance (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо, поскольку к 2040 году он планирует перейти на полностью электрические автомобили, а к 2050 году — с нулевым выбросом углерода.