Honda начнет производство водородных автомобилей в 2024 году

Honda стремится перейти на полностью электрические автомобили в ближайшие годы, и, придерживаясь этой цели, компания объявила, что в 2024 году она выпустит автомобиль на водородных топливных элементах.
Производитель автомобилей сообщил, что он будет производить модель Honda CR-V на топливных элементах в своем производственном центре Performance (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо, поскольку к 2040 году он планирует перейти на полностью электрические автомобили, а к 2050 году — с нулевым выбросом углерода.
Топливные элементы используют водород и кислород для выработки электроэнергии для питания автомобиля. Они имеют преимущества перед аккумуляторными электромобилями, поскольку такие транспортные средства можно заправлять за три-четыре минуты и преодолевать большие расстояния. Но технология не готова к массовому внедрению, а общественные водородные станции сосредоточены в Калифорнии в США.