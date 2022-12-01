Уже не все включено: как теперь компенсируют ущерб по КАСКО

Пострадавшим в ДТП предлагают самим посчитать смету, найти сервис и запчасти, но денежной компенсации на нормальный ремонт может все равно не хватить

Обладатели полисов каско раньше всегда могли рассчитывать на комфортные условия ремонта автомобилей в страховых случаях. Кризис на авторынке поменял правила: теперь вместо установки оригинальных деталей страховые компании могут предложить денежные выплаты и установку «аналогов», и даже восстановление поврежденных деталей.

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Несмотря на сравнительно высокую стоимость, каско всегда было популярно у автомобилистов. Причина понятна: после ДТП владелец автомобиля в любом случае получал адекватное возмещение убытков — машину направляли на ремонт (чаще всего — к дилеру), в ходе которого вместо поврежденных деталей устанавливались новые «оригинальные». Больше такого четкого алгоритма нет. Страховые компании могут предложить денежную компенсацию или же отправить на ремонт в независимый автосервис. Причиной перемен стал дефицит и серьезно возросшие сроки поставки автозапчастей.

"Если клиент не готов ждать поставки запасных частей, предлагаем денежную выплату. Это позволяет страхователю самостоятельно организовать ремонт, найти и заказать запасные части. Или наши партнеры по ремонту подбирают удобный для него вариант. Это может быть, например, частичный оперативный ремонт с заказом недостающих деталей, не влияющих на эксплуатационные качества машины, можно пользоваться автомобилем в ожидании поставки отсутствующих запчастей и завершения процесса урегулирования", — рассказывает Алексей Бондарев, начальник управления методологии Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах».

Рост выплат не помог

Установка «оригинальных» кузовных деталей сейчас скорее исключение, нежели правило. Даже несмотря на то, что страховые тарифы и выплаты увеличились. Основной рост был весной из-за повышения стоимости запасных частей. Теперь тарифы в относительном выражении стабилизировались, за исключением единичных колебаний по отдельным брендам.

"Тарифы и выплаты по каско выросли в среднем по рынку на 25–30%. Причина в том, что в стоимости ремонта после ДТП доля запчастей весьма существенна — около 60–70%, — объясняет NEWS.ru Сергей Демидов, вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование». — Средний рост стоимости «корзины» запчастей для легковых автомобилей составил 32%. Цена ремонта у дилеров выросла выше, чем в среднем по рынку — до 43%".

Сильнее всего подорожали автостекла, так как на их ценообразовании сказываются также и сложности логистики — порядка 20–25% стекол не производятся в России либо отсутствуют аналоги. Например, «неоригинальное» лобовое стекло на BMW X4 («оригинала» в стране попросту нет) подрожало почти в четыре раза. Если раньше за него просили 35–40 тысяч, то сейчас дешевле 140 тыс. не найти. Но и эту стоимость страховые компании не могут возместить полностью.

"Буквально пару недель назад приехал клиент на новой BMW X4, чтобы поменять разбитое лобовое стекло. Каско есть, но страховая компания платит только 112 тыс. руб. Дилеры за работу не берутся, потому что и стекол ни у кого нет, и сумма слишком маленькая, — случаем из практики с NEWS.ru делится Вячеслав Гусев, управляющий и собственник СТО «Октопос». — В итоге клиент согласился на ремонт в независимой СТО и доплатил еще почти 40 тыс. руб. — в авторизованном центре ему пришлось бы доплачивать в два-три раза больше".

По другим кузовным деталям цены тоже поднялись. Причем об «оригинале» также можно забыть. И даже если он вдруг окажется в наличии, его стоимость будет запредельной. Например, «оригинальная» дверь на Hyundai Santa Fe еще семь месяцев назад стоила не более 50 тыс. руб. Теперь — от 200 тыс. руб.

"Все очень зависит от марки, но можно сказать, что по европейским брендам оригинальных запасных частей нет в принципе, такая же ситуация и с американскими брендами. Если приходится заказывать, срок ожидания в среднем составляет 1,5–2 месяца, — говорит Виталий Княгиничев. — Использование б/у деталей — это экзотика, но если страхователь согласен на этот вариант, он должен подписать соответствующее соглашение со СТОА".

Есть все, но дорого

Дефицит и отсутствие деталей — это все-таки вопрос цены и сроков. Заказать можно все что угодно — ушлые продавцы готовы везти запчасти из любой точки земного шара. Хоть из Эмиратов, хоть из самой Америки. Однако за свои услуги они просят совершенно фантастические деньги, накручивая 600–700–800% или даже больше.

Пример: задний фонарь на Lexus ES до кризиса стоил около 5,6 тыс. рублей. Сейчас — более 70 тыс. руб., потому что существует только в «оригинале». Подобных позиций немало, особенно на наиболее свежих автомобилях 2019–2022 годов выпуска.

Из вариантов для доступного кузовного ремонта даже по каско сегодня остаются аналоги, б/у запчасти или ремонт, если деталь можно восстановить.

"Клиенты могут попросить установить б/у запчасти из-за того, что на рынке нет других вариантов, и мы идем им навстречу. Гарантию качества ремонта берет на себя СТОА, — говорит Сергей Демидов. — Если станция техобслуживания согласовала с клиентом установку неоригинальных запчастей, могут использоваться и аналоги. Нередко вместо замены поврежденные детали восстанавливают".

Однако, как свидетельствуют эксперты, «бэушек» в приличном качестве на рынке не осталось. Все, что было, уже «вымели». Поиски ложатся на плечи автовладельцев, которым приходится буквально вылавливать нужные позиции в «режиме онлайн».

С аналогами и ремонтом тоже положение неоднозначное. Основная масса дилеров в процессе кузовного ремонта умеет лишь менять поврежденные детали на новые «оригинальные», поэтому многие рихтовочные технологии им незнакомы, опыта использования бэушных деталей или аналогов, часто грешащих разнообразными дефектами, у них тоже нет. Из-за этого за ремонтом по каско целесообразнее ехать на независимые СТО.

"Поток автомобилей по каско за последние полгода у меня увеличился в четыре-пять раз, — продолжает рассказывать NEWS.RU Вячеслав Гусев. — Это все люди, прежде обращавшиеся в расположенные по соседству авторизованные центры. Но теперь там для них слишком дорого, поскольку страховые компании не выплачивают достаточные суммы компенсации".

Таким образом, нынешнее каско совсем не то, каким было еще в начале года. Из четкой, отлаженной, работавшей на автомате системы, оно, по словам Вячеслава Гусева, превратилось в банальный базар с торгом и непредсказуемостью. Если раньше автовладелец после недолгого согласования получал направление на ремонт и уже максимум через пару недель забирал из сервиса отремонтированный автомобиль, теперь алгоритм перевернулся с ног на голову.

По оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, раньше средний срок ремонта составлял 10–15 дней, сейчас в 30–40% случаев сроки растягиваются до 30–50 дней. Наиболее проблемными брендами на текущий момент остаются BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rower, Volvo, Lexus, GM, Porsche.

Автовладельцам нужно морально готовиться, что после обращения в страховую компанию им самим придется искать приемлемый автосервис для ремонта, брать смету на восстановительные работы и согласовывать сумму компенсации. Страховщики в таких ситуациях проявляют убедительную лояльность и гибкость. Им выгоднее вместо, условно, двух нормо-часов на замену детали (которой физически может просто не быть в продаже) оплачивать 25 нормо-часов на восстановление поврежденной. Для клиента это действительно лучше, чем ездить на битой машине месяцами в ожидании благоприятных перемен на рынке.