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44 минуты назад

Новости автомира: Chery готовит два пикапа - новые подробности

Motor.ru

Как сообщает портал «Китайские автомобили», международный отдел Chery International готовит несколько новинок. Это будут пикапы с несущим кузовом и гибридной установкой с возможностью подзарядки от розетки, также не исключается и полностью электрический вариант. «Младший» пикап нацелен на конкуренцию с Toyota Hilux и Ford Ranger, а «старший» – на Ford F-150 и Toyota Tundra.

Chery готовит два пикапа для конкуренции с Toyota и Ford
Фото: «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

Планами по разработке пикапов поделился исполнительный вице-президент Chery International Чарли Чжан на пресс-конференции, прошедшей в Австралии. Для местного рынка уже подтверждены Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omoda C5 и его электрическая версия, а в будущем линейка может пополниться и моделями популярного в Австралии сегмента пикапов.

Пока речь идет о двух плагин-гибридных пикапах с несущим кузовом, которые подойдут как для эксплуатации в городе, так и за его пределами. Параллельно разработкой пикапов, но уже рамных, занимается суббренд Chery, Jetour, – пока они известны под кодовыми обозначениями P2 и P3.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

Chery рассматривает и возможность кооперации. Наиболее вероятным партнером называют компанию ZX Auto, производителя пикапов из китайского города Баодин. Россиянам эта марка знакома, так как модели ZX поставляли на наш рынок в начале 2000-х.

Ранее несколько пикапов с логотипами Chery были замечены на территории предприятия ZX в провинция Шаньдун. Тогда же «Китайские автомобили» предположили, что Chery может помочь ZX вернуться в Россию.

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