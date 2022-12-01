Chery готовит два пикапа для конкуренции с Toyota и Ford

Как сообщает портал «Китайские автомобили», международный отдел Chery International готовит несколько новинок. Это будут пикапы с несущим кузовом и гибридной установкой с возможностью подзарядки от розетки, также не исключается и полностью электрический вариант. «Младший» пикап нацелен на конкуренцию с Toyota Hilux и Ford Ranger, а «старший» – на Ford F-150 и Toyota Tundra.

Фото: «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

Планами по разработке пикапов поделился исполнительный вице-президент Chery International Чарли Чжан на пресс-конференции, прошедшей в Австралии. Для местного рынка уже подтверждены Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omoda C5 и его электрическая версия, а в будущем линейка может пополниться и моделями популярного в Австралии сегмента пикапов.

Пока речь идет о двух плагин-гибридных пикапах с несущим кузовом, которые подойдут как для эксплуатации в городе, так и за его пределами. Параллельно разработкой пикапов, но уже рамных, занимается суббренд Chery, Jetour, – пока они известны под кодовыми обозначениями P2 и P3.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

Chery рассматривает и возможность кооперации. Наиболее вероятным партнером называют компанию ZX Auto, производителя пикапов из китайского города Баодин. Россиянам эта марка знакома, так как модели ZX поставляли на наш рынок в начале 2000-х.