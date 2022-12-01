Электромобили Mercedes-Benz не смогли завоевать Китай

Спрос на электромобили Mercedes-Benz EQE и EQS в Китае оказался намного хуже, чем ожидал автопроизводитель, что вынудило местный филиал продавать свои запасы с неудобными скидками.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

EQE в настоящее время продается по цене от 478 000 китайских юаней (около 67 000 долларов США), что составляет скидку 50 000 юаней (~ 7 000 долларов США) от первоначальной цены. В свою очередь, роскошный EQS стоит от 976 000 юаней (137 000 долларов США), что на колоссальные 234 000 юаней (почти 33 000 долларов США) ниже стартовой цены.

Усугубляет ситуацию тот факт, что компании едва удавалось продать 100 единиц EQS за несколько месяцев. По мнению аналитиков, одной из причин может быть наклонная конструкция крыши: VIP-клиенты в стране склонны расценивать наклонную линию крыши как конструктивный недостаток.

В целом Mercedes-Benz удалось продать около 8 800 электромобилей в Китае в январе-июле 2022 года. Для сравнения: только в октябре BYD Group нашла покупателей на 220 000 электромобилей.