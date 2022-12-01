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48 минут назад

Новости автомира: Автомобиль Елизаветы II продан на аукционе за рекордные £43 000

Газета.Ru

Автомобиль Jaguar X-Type, принадлежавший королеве Елизавете II, был продан на аукционе за 43 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Автомобиль Елизаветы II продали за рекордную сумму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Зеленый автомобиль, цвет которого известен как «изумрудный огонь», проехал не менее 75 000 миль и имеет обширную историю обслуживания. Хотя Ее Величество больше предпочитала Land Rover Defender в качестве своего основного автомобиля, она считала Jaguar «близким ко второму по значимости» и часто была запечатлена за рулем этого автомобиля в Виндзорском поместье.

Обычно за эту модель на аукционе дают около 5 000 фунтов стерлингов, однако в этот раз покупателю он обошелся в рекордные 43 000 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что фрейлина Елизаветы II лишилась звания из-за вопроса о национальности темнокожей активистки.

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