Автомобиль Елизаветы II продали за рекордную сумму

Зеленый автомобиль, цвет которого известен как «изумрудный огонь», проехал не менее 75 000 миль и имеет обширную историю обслуживания. Хотя Ее Величество больше предпочитала Land Rover Defender в качестве своего основного автомобиля, она считала Jaguar «близким ко второму по значимости» и часто была запечатлена за рулем этого автомобиля в Виндзорском поместье.