«КамАЗ» может выделить производство легковых авто в отдельный бизнес

«У нас есть намерение сформировать новый дивизион, связанный с легковыми автомобилями. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация. Мы формируем новый вид бизнеса», — сказал Когогин журналистам в кулуарах форума «Российский промышленник».