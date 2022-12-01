«КамАЗ» может выделить производство легковых авто в отдельный бизнес

ПАО КамАЗ планирует создать дивизион, который связан с производством легковых автомобилей и не будет связан с основным бизнесом группы. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Когогин, сообщает агентство Интерфакс.
«У нас есть намерение сформировать новый дивизион, связанный с легковыми автомобилями. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация. Мы формируем новый вид бизнеса», — сказал Когогин журналистам в кулуарах форума «Российский промышленник».
Пока это вся информация о новом дивизионе. Сейчас КамАЗ участвует в разработке легкового автомобиля Кама-1 совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, а также является партнером со столичного завода «Москвич».