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1 час назад

Новости автомира: «КамАЗ» запланировал сформировать отдельный от основного бизнеса легковой дивизион

ПроКроссовер.ру

ПАО КамАЗ планирует создать дивизион, который связан с производством легковых автомобилей и не будет связан с основным бизнесом группы. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Когогин, сообщает агентство Интерфакс.

«КамАЗ» может выделить производство легковых авто в отдельный бизнес
Фото: Пресс-служба КамАЗаПресс-служба КамАЗа

«У нас есть намерение сформировать новый дивизион, связанный с легковыми автомобилями. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация. Мы формируем новый вид бизнеса», — сказал Когогин журналистам в кулуарах форума «Российский промышленник».

Пока это вся информация о новом дивизионе. Сейчас КамАЗ участвует в разработке легкового автомобиля Кама-1 совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, а также является партнером со столичного завода «Москвич».

Автоновости,Сергей Когогин,Камаз,
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