Электробусы в Москве начнут отапливать фритюрным маслом

На первоначальном этапе проекта торговая сеть будет перерабатывать в биотопливо 3 тыс. тонн масла ежегодно из половины своих заведений. Полученный продукт будут использовать для систем отопления электробусов. Отметим, что сейчас в них используется дизельное топливо, из-за чего они оказываются менее экологичными, чем столичные троллейбусы.