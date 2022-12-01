Электробусы в Москве начнут отапливать фритюрным маслом

Московские электробусы начнут отапливать отработанным фритюрным маслом. Как сообщает «Москвич Mag», проект запустили представители сети «Вкусно — и точка».
На первоначальном этапе проекта торговая сеть будет перерабатывать в биотопливо 3 тыс. тонн масла ежегодно из половины своих заведений. Полученный продукт будут использовать для систем отопления электробусов. Отметим, что сейчас в них используется дизельное топливо, из-за чего они оказываются менее экологичными, чем столичные троллейбусы.
Как отметил замглавы службы энергетических и инновационных проектов «Мосгортранса» Виталий Даньшин, проработка идеи использования биодизеля в подогревателях началась еще с момента ввода электробусов в эксплуатацию — в сентябре 2018 года.
«Были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания, в результате которых можно сказать, что количество выбросов CO2 при использовании биотоплива в работе подогревателей снизилось на 18% по сравнению с обычным дизельным топливом», — подчеркнул он.
Старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова отметила, что в компании рады локализовать переработку фритюрного масла и внести свой вклад в развитие циркулярной экономики в России.