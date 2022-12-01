Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: электробусы в Москве начнут отапливать фритюрным маслом

Никита Бородкин

Московские электробусы начнут отапливать отработанным фритюрным маслом. Как сообщает «Москвич Mag», проект запустили представители сети «Вкусно — и точка».

Электробусы в Москве начнут отапливать фритюрным маслом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первоначальном этапе проекта торговая сеть будет перерабатывать в биотопливо 3 тыс. тонн масла ежегодно из половины своих заведений. Полученный продукт будут использовать для систем отопления электробусов. Отметим, что сейчас в них используется дизельное топливо, из-за чего они оказываются менее экологичными, чем столичные троллейбусы.

Как отметил замглавы службы энергетических и инновационных проектов «Мосгортранса» Виталий Даньшин, проработка идеи использования биодизеля в подогревателях началась еще с момента ввода электробусов в эксплуатацию — в сентябре 2018 года.

«Были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания, в результате которых можно сказать, что количество выбросов CO2 при использовании биотоплива в работе подогревателей снизилось на 18% по сравнению с обычным дизельным топливом», — подчеркнул он.

Старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова отметила, что в компании рады локализовать переработку фритюрного масла и внести свой вклад в развитие циркулярной экономики в России.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители