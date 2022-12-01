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1 час назад

Новости автомира: на заводах Toyota в Санкт-Петербурге прошли крупные проверки

Никита Бородкин

На предприятие «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге прибыли правоохранительные органы и провели внеплановую проверку. Как сообщает РИА Новости, проверяющих интересовало соблюдение требований налогового и трудового законодательства, а также выполнение законов об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности

На завод Toyota в Санкт-Петербурге пришли силовики
Фото: ТАССТАСС

В проверке приняли участие представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП «НАМИ», налоговой и трудовой инспекции. Безопасность работы проверяющих обеспечивали сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

Предположительно, проверки могли начаться на фоне процесса увольнения сотрудников «Тойота Мотор», который начался в середине ноября. Компания предложила работникам компенсацию в размере 12 окладов и сохранение ДМС на протяжении года. В самой организации подчеркивали, что процесс увольнения может продлиться в течение нескольких недель.

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Напомним, что Toyota приостановила производство на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге еще 4 марта из-за нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей. Все это время компания сохраняла полный штат сотрудников и обеспечивала готовность предприятия возобновить производство в любой момент.

Автоновости,Toyota,Lada,Росгвардия,Ростехнадзор,
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