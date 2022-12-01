На завод Toyota в Санкт-Петербурге пришли силовики

На предприятие «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге прибыли правоохранительные органы и провели внеплановую проверку. Как сообщает РИА Новости, проверяющих интересовало соблюдение требований налогового и трудового законодательства, а также выполнение законов об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности

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В проверке приняли участие представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП «НАМИ», налоговой и трудовой инспекции. Безопасность работы проверяющих обеспечивали сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

Предположительно, проверки могли начаться на фоне процесса увольнения сотрудников «Тойота Мотор», который начался в середине ноября. Компания предложила работникам компенсацию в размере 12 окладов и сохранение ДМС на протяжении года. В самой организации подчеркивали, что процесс увольнения может продлиться в течение нескольких недель.