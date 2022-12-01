Камеры в Подмосковье научили новым штрафам

В Московской области дорожные камеры начнут выявлять машины с выключенными фарами и водителей, которые пользуются телефоном за рулем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на оператора подмосковной системы камер «МВС Груп».
В компании заявили, что новые функции уже протестированы и готовы к внедрению. Камеры, в частности, будут выявлять водителей, которые едут без ближнего света или дневных ходовых огней. Штрафы за такие нарушения будут выписываться автоматически.
В «МВС Груп» отметили, что раньше камеры умели фиксировать только превышение скорости, а теперь могут определять больше 20 разных нарушений и выписывать штрафы в автоматическом режиме.
Подмосковные камеры также выявляют непристегнутый ремень безопасности, проезд железнодорожного переезда на красный (и в целом проезд на красный) и выезд на островки безопасности.
При этом из 27,7 миллиона штрафов за нарушение ПДД в Подмосковье за десять месяцев года в 97 процентах идет речь о превышении скорости.
Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.
Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.
В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.