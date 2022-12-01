Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
29 минут назад

Новости автомира: камеры в Подмосковье научили новым штрафам

Мария Иванова

В Московской области дорожные камеры начнут выявлять машины с выключенными фарами и водителей, которые пользуются телефоном за рулем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на оператора подмосковной системы камер «МВС Груп».

Камеры в Подмосковье научили новым штрафам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании заявили, что новые функции уже протестированы и готовы к внедрению. Камеры, в частности, будут выявлять водителей, которые едут без ближнего света или дневных ходовых огней. Штрафы за такие нарушения будут выписываться автоматически.

В «МВС Груп» отметили, что раньше камеры умели фиксировать только превышение скорости, а теперь могут определять больше 20 разных нарушений и выписывать штрафы в автоматическом режиме.

Подмосковные камеры также выявляют непристегнутый ремень безопасности, проезд железнодорожного переезда на красный (и в целом проезд на красный) и выезд на островки безопасности.

При этом из 27,7 миллиона штрафов за нарушение ПДД в Подмосковье за десять месяцев года в 97 процентах идет речь о превышении скорости.

Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.

Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.

В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители