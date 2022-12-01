Камеры в Подмосковье научили новым штрафам

В Московской области дорожные камеры начнут выявлять машины с выключенными фарами и водителей, которые пользуются телефоном за рулем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на оператора подмосковной системы камер «МВС Груп».

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В компании заявили, что новые функции уже протестированы и готовы к внедрению. Камеры, в частности, будут выявлять водителей, которые едут без ближнего света или дневных ходовых огней. Штрафы за такие нарушения будут выписываться автоматически.

В «МВС Груп» отметили, что раньше камеры умели фиксировать только превышение скорости, а теперь могут определять больше 20 разных нарушений и выписывать штрафы в автоматическом режиме.

Подмосковные камеры также выявляют непристегнутый ремень безопасности, проезд железнодорожного переезда на красный (и в целом проезд на красный) и выезд на островки безопасности.

При этом из 27,7 миллиона штрафов за нарушение ПДД в Подмосковье за десять месяцев года в 97 процентах идет речь о превышении скорости.

Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.

Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.