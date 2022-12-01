В Россию привезут представительский минивэн из Китая

Дилер "Авилон" привезет в Россию представительский минивэн Voyah Dreamer (для европейского рынка - Dream). Как выяснила "Российская газета", полностью электрическая версия модели будет стоить 8 490 000 рублей, гибрид обойдется дешевле на 200 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Voyah Пресс-служба Voyah

Voyah - премиальный суббренд государственной корпорации DongFeng Motor.

"Первые поставки будут носить единичный характер, ожидаем в конце года не больше 20 автомобилей. В 2023 году планируем увеличить объемы", - рассказал "РГ" директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Он также отметил, что автомобили приедут из Европы и Китая. При этом уже сейчас в шоу-руме компании есть выставленный образец. Предзаказ на Voyah Dreamer открыт, "интерес к новинке высокий".

Размеры автомобиля составляют 5315 х 1985 х 1820 мм при колесной базе 3200 мм. Клиренс - всего 125 мм. Минивэн предлагает семи (2-2-3) и четырехместную (2-2) компоновки.

Пресс-служба Voyah

Электрический вариант Voyah Dreamer имеет одинаковые передний и задний электромоторы - их совокупная отдача составляет 436 л.с. и 620 Нм. Паспортный пробег на одной зарядке - 475 или 605 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Время разгона до "сотни" - 5,8 или 5,9 секунды.

Пресс-служба Voyah