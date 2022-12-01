В России хотят возобновить производство двигателей 60-летней давности

В конце прошлого года Заволжский моторный завод прекратил производство атмосферных двигателей 520-й серии. Легендарные моторы серийно выпускали с 1963 года. Последние образцы агрегатов, представлявшие собой модернизированную версию двигателя ЗМЗ-53, собирали для автобусов ПАЗ. За 58-летнюю историю российские инженеры выпустили более 6,5 миллионов восьмицилиндровых двигателей. И вот теперь завод может перезапустить конвейер по производству культового агрегата.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Последняя версия заволжского «атмосферника» представляла собой 4,67-литровый V8, отдача которого составляла от 128 до 138 лошадиных сил. Агрегат, стоимость которого составляла всего 250 000 рублей, массово ставили на автобусы ПАЗ-3205. Современные дизельные аналоги стоили вдвое дороже. Только за прошлый год инженеры собрали 7607 подобных моторов.

В настоящее время Заволжский моторный завод видит заинтересованность перевозчиков в дешевых двигателях. Руководство предприятия оценивает возможный объем заказов. В случае, если специалисты получат большое количество заявок, производство старого «атмосферника» могут запустить в следующем году. Причем на конвейер поставят бензиновую и битопливную версии агрегата.