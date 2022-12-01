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27 минут назад

JAC объявил российские цены на новый кроссовер JS6

Газета.Ruиещё 1

Китайский автопроизводитель JAC выводит на российский рынок новую модель — кроссовер JS6. Информация об автомобиле появилась на официальном сайте компании в России.

JAC объявил российские цены на новый кроссовер JS6
Фото: JacJac

Новый кроссовер будет доступен в двух комплектациях, Comfort и Luxury. Силовая установка у них одна и та же: 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. В базовой версии JAC JS6 получил 4 подушки безопасности, кожаную отделку салона, задний парктроник и 12,3-дюймовый экран медиасистемы. Стоит кроссовер в версии Comfort 2,6 млн руб.

В дополнение к оборудованию «младшей» версии исполнение Luxury за 2,8 млн руб. предусматривает боковые подушки безопасности, панорамную крышу, а также светодиодную оптику. Также автомобиль снабжен передними креслами с электрорегулировками и климат-контролем.

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Автоновости,Subaru,
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